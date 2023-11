Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a suferit o accidentare la genunchi, în timpul unui antrenament pentru un meci MMA. Acesta a precizat că a suferit accidentarea în timpul unui antrenament de arte marțiale.

Fondatorul Facebook a suferit accidentarea în timpul unui antrenament de arte marțiale. Acesta și-a fracturat ligamentul încrucișat anterior, adică un ligament situat în centrul genunchiului ce limitează osul tibiei să se deplaseze înainte pe osul coapsei.

Știm cu toții că Zuckerberg este pasionat de arte marțiale mixte. El a postat despre faptul că a încheiat primul său turneu de jiu jitsu la începutul acestui an.

Mark Zuckerberg a renunțat la lupta împotriva lui Elon Musk, precizând motivele pentru care lupta așteptată de milioane de oameni din întreaga lume nu va mai avea loc.

Acesta a spus că Elon Musk nu ia în serios lupta lor și aduce mereu diverse scuze pentru a evita o confruntare directă, motiv pentru care el se va concentra de acum încolo doar pe oamenii care iau în serios „acest sport”.

Vă amintim că, anul acesta, Elon Musk a scris pe contul său de Twitter că este „gata pentru o luptă în cuşcă” împotriva lui Mark Zuckerberg într-o „locaţie epică” din Italia, precizând atunci că a vorbit personal cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, despre confruntarea lor. Mark Zuckerberg i-a spus atunci simplu „trimite-mi adresa”, iar oameni din lumea întreaga au așteptat din acea zi lupta lor.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023