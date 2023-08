Potrivit spuselor sale, Elon Musk nu ia în serios lupta lor și aduce mereu diverse scuze pentru a evita o confruntare directă, motiv pentru care el se va concentra de acum încolo doar pe oamenii care iau în serios „acest sport”.

„Cred că suntem cu toții de acord că Elon nu este serios și că este timpul să trecem mai departe. Am oferit o întâlnire adevărată. Dana White s-a oferit să facă din aceasta o competiție legitimă pentru caritate. Elon nu va confirma o întâlnire, apoi spune că are nevoie de o intervenție chirurgicală și acum cere să fac o rundă de antrenament în curtea mea. Dacă Elon ia în serios vreodată o întâlnire reală și un eveniment oficial, știe cum să mă contacteze. Altfel, e timpul să mergem mai departe. Mă voi concentra pe concurență cu oameni care iau acest sport în serios”, a scris el, duminică, pe Threads.

Vă amintim că, anul acesta, Elon Musk a scris pe contul său de Twitter că este „gata pentru o luptă în cuşcă” împotriva lui Mark Zuckerberg într-o „locaţie epică” din Italia, precizând atunci că a vorbit personal cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, despre confruntarea lor. Mark Zuckerberg i-a spus atunci simplu „trimite-mi adresa”, iar oameni din lumea întreaga au așteptat din acea zi lupta lor.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023