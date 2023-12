Marius Budăi a fost ministru al Muncii până la izbucnirea scandalului denumit „Azilele groazei”. La acel moment, și-a prezentat demisia. Acum, el a fost observat în timp ce se afla la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Fostul ministru călătorea într-o mașină care ulterior s-a dovedit a fi furată.

Sâmbătă seară, la punctul de trecere a frontierei Sculeni din județul Iași, a fost oprit pentru verificări la intrarea în țară un autoturism de marcă Audi A6. Mașina este produsă din anul 2009 și este înregistrată în România în 2015 pe numele parlamentarului Dan-Constantin Șlincu.

După verificările efectuate, s-a constatat că vehiculul respectiv era înregistrat în SIS-bun cu o alertă pentru confiscare, alertă emisă de autoritățile din Belgia la data de 05.01.2016.

În mașină se aflau Marius Budăi și Dan-Constantin Șlincu. Ambii sunt membri ai Parlamentului României. Ei au prezentat pașapoarte diplomatice la controlul de frontieră.

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire, iar automobilul a fost confiscat și transportat la sediul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni.

Informația a fost dezvăluită de sursazilei.ro. Jurnaliștii au solicitat opinia fostului ministru al Muncii, Marius Budăi, referitor la acest incident. El nu a oferit un răspuns.

Prima reacţie a lui Budăi a venit mai târziu, într-o intervenţie la România TV.

„Eram în mașina colegului care a cumpărat-o în 2015 de la o persoană din Galați, care fusese luată din Belgia. Colegul meu a cumpărat o de bună-credință. Aseară am aflat că era dată în urmărire din 2016.

Când am intrat în țară ni s-a comunicat că e furată. O să am o discuție cu MAI, sunt 8 ani de când a cumpărat-o. Era deja înmatriculată în România.

Am crezut că e o farsă când ne-au zis că e furată. Ne-au informat despre proceduri, au zis că mașina trebuie să rămână pe loc. Am chemat altă mașină și am plecat spre casă.

Poliția de Frontieră și cei de la Vamă au fost profesioniști”, a explicat fostul ministru.