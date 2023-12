DNA a făcut cunoscut faptul că a demarat urmărirea penală împotriva lui Andrei Baciu, președintele PNL Sector 3. Tot luni, acesta a anunțat că își prezintă demisia din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

În timpul achiziționării vaccinurilor anti-COVID, Andrei Baciu îndeplinea funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății și avea atribuțiile delegate ale unui ministru în acea perioadă.

În această dimineață, Baciu și-a anunțat demisia. Reamintim că, luni, Baciu a fost convocat la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi interogat în cadrul dosarului privind achiziția de vaccinuri anti-COVID-19, în care se presupune că prejudiciul depășește un miliard de euro.

„Am dat o declaraţie cu privire la toate aceste evenimente care s-au desfăşurat în toată această perioadă. (…) A fost o chestiune care s-a desfăşurat pe mai mulţi ani, foarte complexă şi am dorit să răspund la absolut orice fel de întrebări în dorinţa de a clarifica orice fel de nelămurire. Eu sper că, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare, toate întrebările pe care mi le-au adresat (procurorii – n.r.).

Am deplină încredere că tot ceea ce am făcut este în conformitate cu legislaţia în vigoare, am avut toată dorinţa de a clarifica orice fel de neclarităţi care ar putea să existe. Am conştiinţa absolut liniştită cu privire la toate lucrurile pe care le-am făcut de când m-am întors în România, de 9 – 10 ani şi, în mod particular, cu tot ceea ce a trebuit să fac în calităţile şi rolurile pe care le-am avut în ultimii patru ani”, a precizat Baciu, după ce a participat la interogatoriul DNA.