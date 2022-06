Pentru o mare parte din ultimele două decenii, etosul din Silicon Valley a fost definit în mare parte de fostul motto al Facebook: „Move fast and break things”. Dar, într-o schimbare bruscă și amețitoare, starea de spirit actuală din sectorul tehnologic ar putea fi poate cel mai bine descrisă cu o mantră mult mai reținută: „reduceți costurile și încercați să supraviețuiți”.

Industria tehnologică se confruntă cu o nouă verificare a realității, pe măsură ce condițiile economice generale s-au deteriorat. Fiecare săptămână pare să aducă titluri îngrijorătoare despre companii de tehnologie care concediază angajați și pun în aplicare înghețarea angajărilor, în timp ce acțiunile din domeniul tehnologiei sunt lovite, criptomonedele se prăbușesc, iar oamenii din interiorul și din afara industriei avertizează cu privire la o posibilă recesiune.

Unii investitori spun că marile acțiuni din sectorul tehnologic se află în mijlocul celei mai mari părbușiri din ultimii zece ani, scrie The Wall Street Journal, care adaugă că unii investitori deja se pregătesc pentru pierderi mult mai mari.

Încă de la începutul acestui an, sectorul tehnologiei din S&P 500 a scăzut cu 20%, înregistrând cel mai prost început de an din 2002 până în prezent.

Silicon Valley este, de asemenea, probabil mai sensibilă decât alte industrii la condițiile economice schimbătoare, inclusiv la creșterea ratelor dobânzilor, având în vedere că multe companii de tehnologie se bazează pe accesul ușor la finanțare pentru a-și continua proiectele ambițioase înainte de a obține profit sau, în unele cazuri, chiar de a genera venituri.

Investitorii au tras un semnal de alarmă cu privire la mediul economic

În ultimele săptămâni, investitorii și veteranii din industrie au încercat să tragă un semnal de alarmă cu privire la mediul economic printr-o serie de memo-uri, tweet-uri și alte declarații publice.

Vremurile de boom din ultimul deceniu s-au încheiat în mod neechivoc”, a declarat firma de capital de risc Lightspeed, un susținător timpuriu al Snapchat, într-o postare recentă pe blog.

„Nimeni nu poate prezice cât de rău va merge economia, dar lucrurile nu arată bine”, a avertizat acceleratorul de startup-uri tehnologice Y Combinator într-o scrisoare adresată fondatorilor, înainte de a adăuga: „Mișcarea sigură este să vă planificați pentru ce e mai rău”.

Acțiunile companiilor din domeniul tehnologiei au propulsat bursa americană timp de ani de zile, principalii indici ajungând la zeci de recorduri.

În acest timp, a fost înregistrată o revenire a acțiunilor companiilor precum Exxon Mobil Corp. , Coca-Cola Co. şi Altria Group Inc, având în vedere că investitorii în acțiuni value cumpără acțiuni care sunt ieftine.

Bill Gurley, un important investitor de capital de risc, a rezumat starea de spirit schimbătoare într-un tweet de luna trecută, aparent adresat startup-urilor din domeniul tehnologiei care ar putea fi în faza de negare: „Costul capitalului s-a schimbat substanțial, iar dacă credeți că lucrurile sunt ca înainte, atunci vă îndreptați spre o prăpastie ca Thelma și Louise.”

În timp ce nimeni nu poate prezice durata sau gravitatea actualei crize a pieței – și majoritatea celor care urmăresc industria nu se așteaptă ca aceasta să fie la fel de dăunătoare ca prăbușirea tehnologică din 2000 – noua retorică marchează o schimbare de ton pentru o industrie de mare succes. Sectorul tehnologic, deja dominant în viețile noastre, nu a făcut decât să pară să se extindă și mai mult pe măsură ce pandemia i-a împins pe oameni să lucreze, să facă cumpărături și să socializeze prin intermediul unui ecran.

Numărul unicornilor, sau al startup-urilor evaluate la 1 miliard de dolari sau mai mult, a depășit 1.000 la nivel global în februarie, aproape dublându-se față de perioada de dinaintea pandemiei. Accesul la bani ușor de obținut, datorită în parte ratelor scăzute ale dobânzilor menite să stimuleze economia, nu a făcut decât să alimenteze și mai multe întreprinderi care ard bani.

A apărut furtuna perfectă

Apoi a venit o furtună aparent perfectă: presiunile inflaționiste, invazia rusă în curs de desfășurare în Ucraina, creșterea ratelor dobânzilor și avertismentele de recesiune au făcut ravagii pe piața bursieră, în special în sectorul tehnologic. Sectorul tehnologiei informației din cadrul S&P 500 a pierdut 19% de la începutul anului, până miercuri, iar indicele Nasdaq, care are o pondere mare în tehnologie, a scăzut cu peste 20%. Ca un semn al vremurilor, Apple a fost detronată luna trecută de gigantul petrolier Saudi Aramco ca fiind cea mai valoroasă companie din lume.

De asemenea, există indicii de puncte dureroase pentru companiile private de tehnologie, de la rapoarte privind reduceri de evaluare la runde mai dificile de strângere de fonduri. În plus, a existat un val de concedieri în întreaga industrie, inclusiv la platforma de tranzacționare Robinhood, la unicornul fintech Klarna și la mai multe startup-uri de livrare ultra-rapidă.

„Aceste corecții sunt întotdeauna vicioase și bruște, și este uimitor cât de repede își schimbă tonul toți experții”, a declarat pentru CNN Vasant Dhar, profesor la Stern School of Business de la Universitatea din New York. „Piața are întotdeauna amnezie”.

Dhar, care lucrează în domeniul tehnologiei de zeci de ani, a declarat că a trecut prin mai multe perioade de boom și de criză în timpul carierei sale, inclusiv prin bulele Dot-Com din 2000 și criza financiară din 2008. Dar, a spus el, „întotdeauna vin tineri care, așa cum spune Bob Marley, nu-și cunosc istoria și se dau peste cap”. Și apoi lucrurile se corectează – și lucrurile se corectează foarte, foarte brusc”.

O schimbare majoră

A trecut atât de mult timp de la ultima recesiune prelungită din industria tehnologică, încât unii dintre cei mai în vârstă oameni de stat din Silicon Valley își folosesc platformele pentru a încerca să le reamintească multora dintre lucrătorii din domeniul tehnologiei care poate nu au lucrat niciodată în acel mediu cum a fost.

„Nimeni nu poate prezice ce se va întâmpla în următoarele 12 luni, dar nu am mai avut o recesiune tehnologică cu adevărat rea din anul 2000”, a scris luna trecută Mike Schroepfer, care a fondat un startup în 2000 și a fost ulterior director tehnic la Facebook, într-un mesaj pe Twitter. „Nu am nicio idee dacă acum va fi la fel, mai bine sau mai rău decât prăbușirea din anii 2000. Dar vremurile proaste pot dura mai mulți ani și, dacă puteți lua acum decizii care să vă prelungească pista de aterizare, probabil că este decizia corectă.”

Indicele S&P 500 Value depăşeşte indicele S&P 500 Growth

Presa internațională mai scrie că Indicele S&P 500 Value depăşeşte indicele S&P 500 Growth, acesta din urmă fiind reprezentativ pentru tech. În indicele S&P 500 Growth se numără companii precum Tesla Inc. Nvidia Corp. şi Meta Platforms Inc.

Inidicele S&P 500 Growth este cu 17% mai mic decât indicele S&P 500 Value, cea mai mare marjă din 2000 încoace.

Între timp, peste 48 de miliarde de dolari au părăsit fondurile care urmăresc acţiunile de creştere, potrivit furnizorului de date EPFR, în timp ce investitorii au vărsat peste 13 miliarde de dolari în fondurile care urmăresc acţiunile de valoare.

„Este cu adevărat o schimbare de regim de piaţă”, spune Chris Covington, şeful de investiţii de la AJO Vista. „Mi-ar fi greu să cred că veţi avea o supraperformanţă extremă a creşterii pe care aţi văzut-o în ultimii cinci ani”.

Așa cum era de așteptat, cele mai mare companii din acest domeniu au fost și ele afectate – în acest an, acțiunile companiilor FAANG-Facebook parent Meta Platforms, Amazon.com Inc. , Apple Inc. , Netflix Inc. şi Alphabet Inc au suferit scăderi procentuale de două cifre.

„Atunci când se sparg bulele, acestea nu tind doar să cadă la valoarea justă – au tendinţa de a se duce în partea cealaltă”, spune Ben Inker, codirector de alocare a activelor la GMO, un manager de bani din Boston.

Mai rezistentă decât era Dot-Com

Deși au fost făcute multe comparații cu chinul provocat de spargerea bulei Dot-Com, sectorul tehnologic este mult mai dezvoltat acum decât în trecut, potrivit lui Dan Wang, profesor asociat la Columbia Business School.

„Companiile mari de tehnologie, chiar dacă strâng cureaua, sunt încă într-o poziție avantajoasă din punct de vedere financiar”, a spus Wang. „Și, în plus, multe dintre serviciile pe care le oferă platformele tehnologice, în special, sunt unele pe care consumatorii le consideră indispensabile.”

Acest lucru „face foarte dificilă compararea celor două epoci sau sugerarea faptului că ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani ar putea fi predictiv pentru ceea ce se va întâmpla în următoarele câteva luni”, a adăugat Wang.

În pofida retoricii înfricoșătoare și a titlurilor de zi cu zi îngrijorătoare din lumea tehnologiei, Dhar a spus că încă mai vede sectorul în cele din urmă revenindu-și. „Pe termen lung, tehnologia este viitorul”, a spus el.

Între timp, corecțiile pot fi chiar benefice pentru sectorul tehnologic, atât prin faptul că se asigură că mai multe companii viabile din punct de vedere financiar ajung să fie scoase la bursă, cât și prin eliminarea unei părți din spuma și excesele de pe piață.

„Ca să fiu sincer, unele dintre propunerile pe care le-am auzit în ultimul an mi s-au părut complet absurde”, a glumit Dhar. „Nu am nicio idee de ce ar avea astfel de evaluări”.