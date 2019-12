Faimosul Marian Dragulescu merge mai departe. Chiar dacă are aproape 40 de ani nu enunță la gimnastica de performanță și țintește extrem de sus. A reușit deja să se califice la Jocurile Olimpice de anul viitor, iar acolo visează la cea mai strălucitoare medalie.

Fabulosul Marian Drăgulescu este deja o legendă a gimnasticii românești, reușind să câștige până acum 31 de medalii europene, mondiale și olimpice. În 2019 el a salvat onoarea acestui sport, care a adus românilor lacrimi de bucurie. Un talent de excepție, Marian este un model de ambiție, perseverență și patriotism și o sursă de inspirație pentru orice tânăr. Este cel mai bun gimnast pe care l-a avut România vreodată și unul dintre cei mai buni din lume. Multiplu campion european, mondial și medaliat olimpic, Marian a reușit o performanță istorică. E din nou la Olimpiadă.

Marele vis al lui Marian Drăgulescu

Are deja 31 de medalii, dar nu vrea să se oprească aici. La Olimpiadă mai țintește măcar una. Trebuie să fie însă cea mai strălucitoare. „Nici eu nu speram ca până la 39 de ani să fac gimnastică de performanță. În continuare, să vin cu medalii acasă, să aduc emoții și bucurii în rândul românilor. Mă bucur că încă am curajul să merg mai departe. Ginastica nu e un sport foarte safe. Sunt multe salturi și jocuri acolo. Riscul de accidentare este destul de mare. Mă bucur că am ales să continui. E un vis de-al meu de a cuceri medalia de aur la Jocurile Olimpice. Mă bucur că am reușit să mă calific. Nu a fost ușor pentru că sunt sportivi foarte tineri care au forță, tehnică, stăpânesc elementele fantastic. Au și experiență. Eu am avut nevoie de ceva timp până am acumulat experiență. Mă bucur că am încă o șansă de a încerca să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Jocurile Olimpice”, a spus campionul nostru la Gala Capital 2019.

Legendarul Marian Drăgulescu a făcut chiar și o glumă pe seama vârstei sale. „Eu m-am prins, e premiul pentru seniori, veterani sau…Ciudat, curios. Chiar ieri am primit un premiu pentru întreaga activitate sportivă. Am spus însă că eu încă nu m-am retras, continui. Cam de vreo zece ani așa se întâmplă la mine”, a mai spus sportivul.

În final, Marian Drăgulescu a avut și un mesaj pentru toți românii. „Mulțumesc revistei Capital pentru acest premiu. Mă bucură și mă motivează să merg mai departe. La mulți ani, sărbători fericite. Noi sportivii suntem abasadori în lume. Vă doresc ca fiecare dintre voi să fiți ambasadorul propriei persoane. Să fiți cea mai bună versiune a voastră”, a încheiat Drăgulescu.

