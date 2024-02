Așadar, Gabriela Cristea le-a mărturisit urmăritorilor săi că face multe sacrificii de când a devenit mamă. Mai precis, îi este destul de dificil să își gestioneze timpul, astfel încât să-și îndeplinească responsabilitățile, dar să petreacă timp și alături de cele două fiice ale ei.

De fiecare dată când vine vorba de cele două fiice ale sale, Iris și Victoria, cunoscuta prezentatoare este pregătită să sacrifice orice ca să le fie bine. Totuși, viața nu este chiar așa cum și-ar dori.

Gabriela Cristea este nevoită să petreacă un timp limitat cu fiicele sale de luni până vineri. Ulterior, aceasta pleacă la muncă și se întoarce la finalul zilei, atunci când ele deja dorm.

„Este sâmbătă dimineață și este momentul meu favorit al zilei, pentru că alergăm de dimineața până seara în timpul săptămânii și sâmbăta este momentul acela în care știm că urmează joaca, bucuria și tot ce trebuie să fac împreună cu familia mea. Deja am avut o tură de x și 0 cu Victoria, adică joaca noastră a început de dimineață și acum le-am lăsat un pic să se joace împreună, pentru că voiau să facă schimb de Pokemoni. Nu mă întrebați ce sunt, eu doar îi cumpăr.

Prezentatoarea a oferit mai multe informații în cadrul videoclipului publicat pe pagina sa de socializare.

În acest context, sâmbăta este cea mai importantă zi din săptămână pentru ea. Mai precis, vedeta petrece ziua respectivă exclusiv cu familia, fără muncă și fără alte responsabilități care țin de planul „extern” al casei.

„Știu că pare incredibil, dar da, de foarte multe ori lucrurile astea îmi lipsesc, pentru că eu mi-am dorit familie ca să pot să stau împreună cu ai mei. Tocmai de aceea, sâmbetele, în mod special, sunt cele mai importante și cele mai jucăușe. Acum le-am lăsat să se joace una cu cealaltă, că trebuie să le dai și spațiul lor de joacă, în care să facă doar ce-și doresc ele, nu doar ce-și doresc părinții.

Lumea poate să zică „Păi cum? Că ai timp suficient”. Nu am timp de stat cu fetele suficient, pentru că, de obicei, eu sunt cea care se trezește dimineața tocmai ca să am niște momente de stat cu ele atunci când le duc la școală și la grădiniță. După ce le luăm de la școală și de la grădiniță, mai am vreo oră și jumătate înainte de a pleca la serviciu. Practic, eu serile nu mi le petrec cu ele. Și atunci, niciodată nu sacrificăm weekendurile, nu muncim niciodată în weekend, ci doar stăm și ne bucurăm unii de ceilalți și încercăm să ne umplem de energie, pentru că știm că urmează o altă săptămână în care ne vedem puțin, dar puținul acela este de mare calitate. (…)”, a spus Gabriela Cristea pe rețelele de socializare”, a conchis vedeta.