Ileana Stana Ionescu, una dintre cele mai respectate și îndrăgite actrițe din România, trece prin momente dificile. Aceasta a fost luată cu salvarea și dusă la spital din cauza unor probleme medicale.

Soțul ei, Andrei Ionescu, a făcut mai multe dezvăluiri. Bărbatul în vârstă de 97 de ani spune că îndrăgita actriță s-a simțit „extrem de slăbită”. În acest context, a decis să sune imediat la salvare.

După ce au sosit, medicii au recomandat internarea acesteia. Potrivit dezvăluirilor făcute de Andrei Ionescu, marea doamnă a teatrului românesc urmează să fie externată marți. Soțul ei rămâne optimist și spune că totul o să fie bine.

„Ileana este internată în spital , de o săptămână. S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok”, a precizat Andrei Ionescu pentru Click .

Soțul ei s-a consultat cu medicii, astfel încât să fie sigur că totul va fi bine. Potrivit explicațiilor oferite de el, aceștia i-au pus și o perfuzie.

El spune și că nu a rămas singur acasă după ce Ileana Stana Ionescu s-a internat. El este îngrijit de o persoană care are grijă și de casă.

„Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă, ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, a mai spus Andrei Ionescu pentru sursa menționat.