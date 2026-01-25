Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, a anunţat sâmbătă crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un „FBI britanic” care va prelua competenţe până acum dispersate între diverse agenţii şi servicii regionale.

Noul Serviciu Naţional de Poliţie (National Police Service, NPS) va centraliza activităţile de combatere a criminalităţii grave şi complexe, reunind, într-o singură structură, agenţii precum Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii (NCA) şi unităţile regionale de crimă organizată.

Anunţul survine înaintea prezentării unei cărţi albe care va detalia cele mai ample reforme ale menţinerii ordinii de la înfiinţarea poliţiei, acum 200 de ani, transmite AFP.

Ministrul a susţinut că modelul actual a fost conceput pentru un alt secol şi că unele forţe locale nu dispun de resursele şi competenţele necesare pentru a face faţă criminalităţii moderne, care devine tot mai sofisticată.

„Modelul actual de poliţie a fost conceput pentru alt secol. Unele forţe locale nu au competenţele sau resursele necesare pentru a combate criminalitatea modernă complexă”, a afirmat Shabana Mahmood.

Potrivit acesteia, NPS va prelua şi investigaţiile antiteroriste, în prezent gestionate de Poliţia Metropolitană din Londra, iar această reorganizare va elibera forţele locale de sarcini complexe. Ca urmare, forţele locale „vor putea dedica mai mult timp combaterii criminalităţii de cartier”, cum ar fi traficul de droguri şi furtul din magazine, a explicat ministrul britanic de Interne.

Noul serviciu va fi condus de un comisar naţional de poliţie, care va deveni cel mai înalt oficial al poliţiei din ţară. Ministrul nu a oferit, deocamdată, detalii despre numărul de ofiţeri care vor fi repartizaţi acestei structuri.

În paralel, guvernul intenţionează să acorde miniştrilor de Interne puterea de a demite şefii poliţiei în cazuri de abateri grave sau persistente, o măsură prezentată ca răspuns la situaţii recente în care autorităţile au dorit să sancţioneze conducerea unor forţe locale, dar nu au avut instrumentele legale necesare.

Această decizie a fost motivată şi de cazul şefului poliţiei din Birmingham, care a demisionat după ce a fost criticat pentru decizia de a interzice suporterilor clubului Maccabi Tel Aviv să participe la un meci, o măsură contestată. Shabana Mahmood îi retrăsese încrederea, dar nu a putut să-l demită.

În prezent, în Anglia şi Ţara Galilor există 43 de forţe locale de poliţie, unele având roluri naţionale, cum este cazul poliţiei londoneze, responsabilă de combaterea terorismului.

Schimbările anunţate vor include şi reducerea numărului total de forţe, într-o încercare de a economisi bani şi de a eficientiza structura poliţienească.

Această reorganizare are ca scop creşterea capacităţii de reacţie la ameninţările complexe, dar şi îmbunătăţirea activităţii de zi cu zi în comunităţi, prin eliberarea resurselor locale pentru combaterea criminalităţii de proximitate, precum traficul de droguri sau furturile din magazine.