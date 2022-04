Marea Britanie va trimite 120 de vehicule blindate și noi sisteme de rachete anti-navă pentru a sprijini Ucraina, în urma discuțiilor de sâmbătă dintre premierul Boris Johnson și președintele Volodimir Zelenski la Kiev.

„Datorită conducerii hotărâte a președintelui Zelenski și a eroismului și curajului poporului ucrainean, scopurile monstruoase ale lui Putin sunt zădărnicite”, a declarat Boris Johnson după întâlnirea cu Zelenski, potrivit unui comunicat al Guvernului, citat de BBC News.

Potrivit Guvernului britanic, premierul a călătorit sâmbătă în Ucraina pentru a se întâlni personal cu Zelenski „în semn de solidaritate cu poporul ucrainean”.

Cei doi au discutat despre sprijinul pe termen lung al Regatului Unit pentru Ucraina, iar premierul Boris Johnson a prezentat un nou pachet de ajutor financiar și militar.

Slovacia a oferit Ucrainei unicul său sistem de rachete antiaeriene S-300

Slovacia a donat Ucrainei un sistem de rachete antiaeriene S-300, pentru care va primi în schimb un alt sistem antiaerian din partea statelor aliate, a anunţat vineri premierul slovac Eduard Heger, relatează AFP şi EFE.

Sistemul S-300 a fost produs în fosta URSS de la sfârşitul anilor ’70 şi are de asemenea capabilităţi antirachetă. Ucraina are deja în dotare astfel de sisteme, dar a insistat în cererile sale de ajutor militar adresate statelor occidentale că are nevoie de mai multe.

Slovacia avea un singur sistem de acest tip, a cărui livrare efectuată în secret către Ucraina a durat două zile, potrivit presei slovace.

”Sperăm că acest sistem va putea ajuta la salvarea a cât mai multe vieţi ale ucrainenilor inocenţi în faţa agresiunii lui Putin”, a declarat premierul slovac, considerând că a luat o ”decizie responsabilă” şi care ”nu înseamnă că Republica Slovacă ar fi devenit parte a conflictului armat din Ucraina”.

El a mai anunţat că armata slovacă va primi în zilele următoare ”un sistem de apărare antirachetă suplimentar” furnizat de aliaţi, fără a oferi detalii.