Artis era și autoarea unei piese de teatru cu un singur personaj despre lupta femeilor cu cancerul la sân.

Ea s-a luptat ani la rând cu cancerul de sân, fiind supusă mai multor intervenții chirurgicale. Actrița a pierdut lupta cu această maladie și a murit în casa ei din Los Angeles, a anunțat prietena ei, Karen T. Bolt, scrie hollywoodreporter.

Artis a jucat în câteva seriale TV precum ”Man From Atlantis„, ”The White Shadow”, ”Knots Landing”, ”Dynasty” și ”General Hospital”.

De asemenea, a jucat rolul unei dansatoare în ”THX 1138” (1971), alături de Robert Duvall și Donald Pleasence în primul lungmetraj al lui George Lucas ca regizor.

A fost veterană a Forțelor Aeriene din SUA

Veterană a Forțelor Aeriene din SUA, Artis a scris piesa autobiografică cu un singur personaj, Sister, Girl, pe baza unui jurnal pe care l-a ținut în timpul tratamentului pentru cancerul de sân. Piesa s-a jucat și în SUA și în alte țări.

De asemenea, a fost autoarea romanului de dragoste din 2011 ”Running Barefoot in Paris” și a câștigat un concurs Harper’s Bazaar/Estée Lauder „Fabulous at Every Age”, premiu care onora stilul ei elegant și spiritul de luptătoare cu o boală precum cancerul.

În urma sa rămân fiica ei, Tracy, și nepotul, Miuccia.

Soțul ei, Larry Bunker, un renumit percuționist de jazz care a cântat cu The Bill Evans Trio și a înregistrat discuri alături de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Peggy Lee și Diana Krall, a murit în martie 2005, la vârsta de 76 de ani.

Câștigătoarea premiului „Fabulous at Every Age”

În ianuarie 2011, Brandyn Barbara Artis a fost câștigătoarea marelui premiu „Fabulous at Every Age” decernat de revista Harper’s Bazaar.

Actrița, o susținătoare a conștientizării cancerului de sân, a fost premiată de purtătorul de cuvânt al Estee Lauder, Elizabeth Hurley, și de redactorul șef al Harper’s Bazaar, Glenda Bailey. La eveniment au fost prezenți prieteni ai actriței și vedete de la Hollywood.

”Poți străluci, în ciuda oricărei suferințe”

În ianuarie, revista a ales cele mai elegante femei din America. Artis a fost printre cele cinci femei finaliste alese la nivel național, cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani sau peste. Artis a urcat pe podium pentru a accepta marele premiu de la actrița Elizabeth Hurley.

Într-un scurt discurs, Artis a declarat: ”Este ridicol de sublim. Sunt un membru involuntar al unei fraternități care trebuie să ne reamintească nouă tuturor femeilor că poți străluci, în ciuda oricărei suferințe”.