Premierul Marcel Ciolacu și-a exprimat dorința de a implementa un buget multianual după alegeri, similar sistemului european, astfel încât să fie stabilit un plan bugetar pe patru ani, cu proiecte etapizate pe fiecare an.

Totodată, el și-ar dori ca bugetul pentru anul viitor să fie aprobat de actualul Parlament imediat după alegeri, permițând autorităților locale să includă proiectele pentru anul următor încă de la prima ședință a consiliilor județene, municipale, orășenești sau comunale. Acest tip de buget ar aduce sustenabilitate și predictibilitate, a explicat Ciolacu duminică, la Slobozia.

„Eu mi-aş dori, după aceste alegeri, să avem un buget multianual. Să ai bugetele pe proiecte, exact ca sistemul european: să ai un buget multianual pe următorii patru ani, cu proiecte fazate pe fiecare an în parte. Şi mi-aş dori foarte mult ca anul acesta, imediat după alegeri, cu actualul Parlament, să trecem şi bugetul pe anul viitor, astfel încât autorităţile locale să poată să-şi prindă, încă de la prima şedinţă de Consiliu Judeţean, sau Consiliu Municipal, sau Consiliu Orăşenesc, comunal, să-şi poată prinde proiectele pe anul viitor. Şi atunci, dacă vii cu acest sistem, european, dai sustenabilitate şi predictibilitate”, a afirmat, duminică, la Slobozia, Marcel Ciolacu.

El reamintește că Ministerul Transporturilor a utilizat până acum 1,5 miliarde de euro din suma totală de 2,3 miliarde de euro prevăzută prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Marcel Ciolacu, președintele PSD și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, a făcut comentarii ironice la adresa lui Nicolae Ciucă, dar, în același timp, a transmis mulțumiri membrilor Guvernului pentru că au recunoscut că Executivul trebuie să fie neutru din punct de vedere politic.

Marcel Ciolacu a comentat, într-un ton ironic, referindu-se la Nicolae Ciucă și remarcându-i prezența în diverse locații, cum ar fi pe autostrăzi sau în Pitești. În context, Ciolacu a punctat că, dacă acest guvern este ineficient, nu vede sensul în a verifica stadiul drumurilor din România. El a adăugat că în politică, cel mai regretabil lucru este să ajungi într-o situație ridicolă, iar actualul moment este aproape de acest prag.

Reflectând asupra celor trei ani de coaliție, Ciolacu a subliniat că PSD a acceptat să nu aibă prim-ministrul în primul rând, contribuind astfel la stabilitatea națională într-un context politic complicat. El a reamintit că, în trecut, guvernele se formau în mod haotic, ceea ce a generat o criză de încredere în rândul cetățenilor, care astăzi își doresc stabilitate și rezultate concrete.

„Iarăşi mă provocaţi să-i dezamăgesc pe partenerii noştri de coaliţie, care nu mai sunt în coaliţie. L-am văzut pe domnul Ciucă parcă pe autostrăzi, pe străzi, pe la Piteşti, pe la… Păi dacă acest guvern e praf şi nu face nimic… deci mergem să vedem cum se fac drumurile în România? Cel mai urât lucru în politică este să devii penibil şi cred că suntem acolo, în acea limită. Am adus o stabilitate în aceşti trei ani, în această coaliţie, a fost un respect, noi am cedat să nu avem noi prima dată primul-ministru, am echilibrat lucrurile într-un context foarte complicat atunci, nu al Partidului Naţional, al României.

Eram în prag de criză socială şi ştiţi… Vă reamintesc eu cum se făcea guvernul din fes, trăgeai şi pe urmă căutai omul potrivit cu fesul. Se certau, plecau din timpul ştiinţei de guvern, retrăgeau miniştrii. Mie, oamenii pe stradă, astăzi, mi au zis că ei nu mai vor aşa ceva. Ei vor să se construiască”, a declarat Marcel Ciolacu duminică, în timpul unei vizite la Slobozia, răspunzând unor întrebări.