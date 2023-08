Potrivit spuselor sale, statul român nu mai poate suporta o infrastructură atât de stufoasă, „o infrastructură comunistă” pentru că „trăim alte vremuri”. Acesta a spus, totodată, că nu își mai dorește „atâți ordonatori de credite” pentru că „nu putem să avem cei mai mulţi ordonatori de credite din lume”.

„Era normal să existe un draft de lucru la Ministerul de Finanţe. Acel draft a mers la presă, nu mă deranjează cu nimic, foarte bine, că nu are nimeni nimic de ascuns. Poate în urma feedback-urilor remediem anumite lucruri. dar, oameni buni, nu putem să avem cei mai mulţi ordonatori de credite din lume. Este inacceptabil aşa ceva. Nu poţi, fiecare bibliotecă, fiecare teatru mai mic sau mai mare, fiecare agenţie mai mică sau mai mare, toţi suntem ordonatori de credite.

În altă ordine de idei, fostul social-democrat Miron Mitrea, acum devenit analist politic, are încredere că Marcel Ciolacu va continua reforma administrației, decizie care a atras deja multe nemulțumiri în rândul românilor pentru că deranjează vechiul sistem birocratic. Din punctul său de vedere, sistemul birocratic din România este îmbătrânit, ultimele modificări legate de birocrație având loc acum circa 20 de ani.

„Este vorba de modificări, o reformă a administrației publice. Asta a atacat Marcel Ciolacu. Toată lumea e de acord că birocrația este îmbătrânit, ca mod de funcționare. Cred că ultimele modificări în birocrație au avut loc prin anul 2003.

Scandalul e pe reforma administrației. E prea numeroasă birocrația și mai ales ineficientă. S-au creat instituții paralele. Era un director de direcție, a fost avansat ca secretar de stat, iar apoi a fost mutat la alt minister, dar și-a păstrat funcția. Iar ministrul avea nevoie să plaseze pe cineva, iar atunci l-a adus pe unul pe aceeași funcție. Acum, avem două direcții care fac același serviciu. Iar asta se întâmplă cam peste tot în România.

Dacă vrei să pui mâna pe persoane responsabile, e greu. Avem direcții județene, unele în subordinea Consiliului Județean, altele sub influența Guvernului. Sunt multe agenții scoase de sub controlul ministerelor, pe care politicienii și le-au trecut în subordinea lor, ca să fie mai la îndemână”, a zis Miron Mitrea în cadrul unui interviu acordat pentru Realitatea PLUS.