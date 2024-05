Marcel Ciolacu spune că este vorba despre un dosar care nu l-a vizat. Totodată, premierul a explicat că i se pare cel puțin ciudat faptul că a fost interceptat în 2014, deși dosarul a fost deschis abia doi ani mai târziu, în 2016.

Jurnalistul Victor Ciutacu a oferit mai multe explicații. Acesta a citat o declarație a șefului PSD, care spune că a avut inclusiv tehnică audio video în casă.

Premierul a mai spus că nu a fost niciodată interesat să asculte înregistrările, fiind vorba despre un dosar pe o cauza locală care a fost clasat.

Jurnalistul a explicat că perioada de filaj coincide cu perioada în care Marcel Ciolacu trebuia să fie ministru al Dezvoltării.

Nu îl viza în mod direct pe actual șef al PSD. În schimb, au fost filați mai mulți lideri la vremea respectivă, iar Ciolacu a fost informat cu privire la existența mandatului de supraveghere.

Perioada de filaj care a fost statuată la 18 zile a durat din aprilie până în sept 2014, din luna 4 până la 9.

„Citez cu intonație din Marcel Ciolacu. Am am avut tehnică audio video inclusiv în casă, 2 – nu am fost niciodată interesat să ascult înregistrările, este vorba despre un dosar pe o cauza locală care a fost clasat, îi cunoaște pe fostul șef al PSD Buzău, Vasile. Perioada de filaj coincide cu perioada în care Marcel Ciolacu trebuia să fie ministru al Dezvoltării, nu îl viza pe Marcel Ciolacu, au fost filați mai mulți lideri la vremea respectivă, Marcel Ciolacu a fost informat cu privire la existența mandatului de supraveghere. În luna octombrie a anului 2018, deci peste 4 ani și jumătate. Perioada de filaj care a fost statuată la 18 zile a durat din aprilie până în sept 2014, din luna 4 până la 9 . Marcel Ciolacu: am fost informat odată cu clasarea și, o acoladă, dosarul este deschis în 2016 și închis în 2018, dar noi am fost filati în 2014”, a declarat Victor Ciutacu, conform România TV.