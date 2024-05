Marcel Ciolacu regretă gluma cu moldovenii: N-ar fi trebuit s-o fac

Premierul Marcel Ciolacu a spus că regretă gluma făcută despre Moldova și susține că din funcția pe care o are nu ar fi trebuit să facă acest lucru.

”Ştiţi că eu am mai vândut şi Ardealul. Şi cred că a fost unul dintre momentele cele mai dificile ale mele ca om politic când am vândut Ardealul şi s-a dovedit a fi o minciună. Nu are rost să intru în detaliile glumelor pe care le facem cu toţii şi nu cred că dumneavoastră n-aţi zis vreodată bancuri cu ardeleni, cu olteni, face parte din spiritul românesc. Cu adevărat, ce regret e că din funcţia de prim-ministru n-ar fi trebuit să fac acest lucru şi a fost interpretat. Dar diferenţa între ce facem efectiv şi o glumă nepotrivită e una foarte mare”, a afirmat Ciolacu, vineri, la Iași.