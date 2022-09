Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat marți că în cazul în care va fi desemnat de partid drept premier în luna mai 2023, va accepta postul.

Nu se opune unei propuneri de premier

Întrebat dacă își va asuma postul de premier din partea PSD la momentul schimbării postului cu PNL, Ciolacu a spus că decizia va fi luată în cadrul partidului.

„Împreună cu colegii vom lua decizia la momentul oportun. Este o provocare pe care trebuie să ți-o asumi. Dacă colegii din partid vor considera că eu sunt cel mai oportun să ocup acel loc, voi merge. Dar vă asigur că rotația va avea loc”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, el a mai spus că face toate eforturile pentru a păstra coaliția de guvernare cu PNL. În acest context, el a calificat drept „meschinărie politică” o eventuală decizie de rupere a coaliției.

„Dacă aș fi fost meschin, nu aș fi propus colegilor să intrăm la guvernare în această coaliție. Am lăsat însă deoparte aceste calcule și am înțeles momentul prin care trece România. Nu regret decizia. Nu pot să fiu meschin după un an și jumătate și să ieșim de la guvernare. Dacă coaliția se rupe, ne vom întoarce la votul românilor, care vor decide. Dar eu personal, și n-am auzit vreun coleg, nu facem vreun calcul meschin, politic”, a mai spus Ciolacu la Antena 3.

„Sunt foarte determinat, am văzut că la fel e și premierul, să ducem coaliția până în 2024”, a adăugat el.

În ceea ce privește candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2024, el a spus că „atunci când va fi oportun”.

Nicolae Ciucă a oferit scuze celor din PSD

De asemenea, Marcel Ciolacu, a anunțat că social democrații vor reacționa și vor discuta cu partenerii din coaliție despre jignirile lansate de tinerii liberali. Nu vom întoarce și celălalt obraz, vor fi discuții în coaliție și va exista o reacție pe măsură, a spus Ciolacu.

„Afectează emoțional, e un derapaj, mă așteptam la scuze publice, pentru mamele care au primit aceste injurii (…) Vom depăși acest moment, nu înseamnă că vom întoarce și celălalt obraz, este evident că în interior acolo ceva nu funcționează”, a spus Marcel Ciolacu, marți seara, la Antena 3.

Șeful PSD a mai dezvăluit faptul că liderul PNL, Nicolae Ciucă, a fost afectat de incident și a oferit scuze.

„Premierul Ciucă era foarte afectat, își cerea scuze, ceea nu este cazul”, a declarat Marcel Ciolacu.

Vor fi discuții în coaliție

El a mai anunțat că PSD va avea o reacție în urma acestui incident.

„Sigur vor fi discuții în cadrul coaliției (…) va exista o reacție pe măsură”, a mai spus liderul PSD care a dezvăluit că în interiorul partidului s-a discutat despre trimiterea unor buchete de flori mamelor liderilor tineretului liberal.

În urma incidentelor petrecute în cadrul Școlii de vară a TNL, conducerea Partidului Național Liberal a decis să-i ceară lui Octavian Oprea să își dea demisia din toate funcțiile deținute la nivelul partidului, scrie în comunicatul PNL publicat marți.