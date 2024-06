În urma atacului asupra omologului său danez, premierul Marcel Ciolacu a scris pe rețelele de socializare că „violența nu îşi are locul în societăţile noastre”, exprimându-și solidaritatea față de Mette Frederiksen și de poporul danez.

I am shocked by the news of the attack on 🇩🇰 Danish Prime Minister Mette Frederiksen @Statsmin. Violence has no place in our societies. Our solidarity is with you, dear Mette, and the Danish people.

