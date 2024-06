Marcel Ciolacu a afirmat că este programată o întâlnire cu rezerviștii, care au făcut o solicitare referitoare la majorarea soldelor de grad. El a explicat că aceasta este o inițiativă nouă, deoarece pensiile militarilor sunt acum ajustate conform inflației, iar solda de grad este acordată celor în activitate.

Cu toate acestea, pentru a menține atractivitatea profesiei în uniformă, Guvernul a decis să introducă această soldă de grad. Ciolacu a menționat că, deși există dorința de mai mult, modificările la Legea pensiilor nu pot fi făcute imediat după ce aceasta a fost deja aprobată și inclusă în PNRR. Acesta a sugerat că vor fi căutate alte modalități de compensare pentru rezerviști.

„Cu rezerviştii urmează să avem o întâlnire. A fost anunţată, au fost la Ministerul Apărării. Este o solicitare…este pentru prima oară când, cu indicele de inflaţie de 13,8%, am prins şi pensiile militarilor, până acum era în funcţie de cât are fiecare minister. Există şi o soldă de grad care s-a dat pentru cei care sunt în activitate. Dânşii solicită ca acea soldă de grad să fie mărită. Acuma, celor din activitate, statul le-a dat la începutul anului, 5%, ca şi mărire, celor de la pensie li s-a dat indicele de inflaţie. Totuşi ca să rămână atractivă meseria de purtător de uniformă, am decis în Guvern să venim cu această soldă de grad. Normal că întotdeauna ne dorim mai mult, dar nici modificări, pentru că tocmai ce am terminat cu Legea pensiilor, nici nu pot veni cu modificări la Legea pensiilor după ce de abia am aprobat-o şi a fost închisă ca şi jalon în PNRR. Şi atunci o să găsim altă zonă de compensare”, a declarat Marcel Ciolacu.