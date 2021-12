Se încing spiritele în jurul numirii lui Alexandru Stănescu la ANRE. După ce cei de la USR au sesizat Curtea Constituțională, Marcel Ciolacu a sărit în apărarea celui desemnat în funcţia de membru al Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

Preşedintele PSD a ținut să puncteze că nu are nimic să-i reproşeze din punct de vedere profesional lui Alexandru Stănescu. Liderul social-democraților a arătat că acesta a avut două mandate de parlamentar și că are anumite calităţi. În plus, el nu a fost propulsat în această funcție la ANRE „de pe stradă”.

„Domnul Stănescu a fost parlamentar timp de două mandate, preşedinte de comisie şi eu spun că are nişte calităţi şi puteţi întreba de activitatea dânsului. (…) A avut o decizie domnul Stănescu: domnule, nu putem să fim doi fraţi candidaţi; a avut această decizie, pentru această nouă abordare şi a venit cu propunerea de a fi membru neexecutiv la ANRE. (…) Am înţeles că este un atac la Curtea Constituţională, făcut de către userişti, aşteptăm această decizie”, a spus Marcel Ciolacu.

În opinia sa, din punct de vedere profesional nu are ce să-i reproşeze lui Stănescu. Acesta a avut două mandate de parlamentar.

„Lăsaţi-l să vedem. Am înţeles că trebuie să judecăm şi să condamnăm oamenii, eu nu am adus un om de pe stradă, am adus un fost parlamentar şi l-am propus şi vom vedea activitatea”, a comentat Marcel Ciolacu, la România TV.

S-ar putea să aibă mai multe calităţi decât vă aşteptaţi

Mai mult, Ciolacu i-a indicat celui care îl intervieva să-l invite în emisiune pe Stănescu.

„S-ar putea să aveţi surpriza să aibă mai multe calităţi decât vă aşteptaţi”, a punctat liderul PSD miercuri.

În cadrul aceleași emisiuni, șeful social-democraților a făcut referire şi la Laura Vicol, şefa Comisiei juridice din Camera Deputaţilor. Nici ei nu are ce să-i reproşeze din punct de vedere profesional şi legal. El a cerut ca persoanele să fie judecate în funcţie de competenţe.

Un alt subiect atins a fost cel legat numirea unor anumite persoane în consiliile de administraţie.

„Eu vă promit la televizor, dumneavoastră şi telespectatorilor, că eu, Marcel Ciolacu, şi nimeni, vreun factor politic decizional în vreun judeţ, nu va cere niciunui ministru al PSD să pună pe cineva într-un consiliu de administraţie. Fiecare ministru să-şi aleagă aceşti oameni, în funcţie de competenţe. Am vrut să fac acest anunţ public, ca să închidem această discuţie”, a mai arătat Marcel Ciolacu.