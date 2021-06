Invitat la Kanal D, Marcel Ciolacu a vorbit despre diferențele dintre el și Liviu Dragnea, fostul șef al PSD. Potrivit acestuia, colegii, dar și el la rândul său au resimțit o relaxare fără precedent în partid.

Totodată, Ciolacu susține că spre deosebire de Dragnea, el le-a permis colegilor să îl strige pe numele mic, chiar dacă a fost aspru criticat de alte personalități din partid, precum Gabriela Firea.

Acesta a mai menționat că înainte de a prelua conducerea partidului ”CEX-ul se transformase într-un pluton de execuție”, Ciolacu menționând că el nu a exclus pe nimeni.

”Am avut o întâlnire cu toți colegii mei și constatam relaxarea din acest moment, din partid. Eu am impus în partid să mi se vorbească pe numele mic, Marcel. De critici, vă dau numărul lui Mihai Tudose să vă spună de câte ori m-a criticat. Sau Grindeanu, sau Gabi Firea. Acest partid nu are nevoie de un tătic și om care să le știe pe toate. CEX-ul se transformase în pluton de execuție. Eu nu am exclus pe nimeni.”, a explicat președintele PSD, la Kanal D.

Ciolacu se teme de Liviu Dragnea?

Fostul lider PSD a fost întrebat dacă se teme sau nu de Liviu Dragnea. În acest context, el a răspuns negativ. În ceea ce privește reîntoarcerea lui Dragnea în partid, Ciolacu susține că nu crede că acesta va mai dori să activeze în partid.

Deși au avut o relație complexă, la un momendat, PSD-ul nu a mai comunicat cu Liviu Dragnea, cu toate riscurile excluderii. El a adăugat că nu își dorește să fie președinte PSD până la moarte și probabil nici Dragnea nu vrea acest lucru.

”Am avut o relație foarte complexă, și de șef… Am avut o perioadă în care ne sfătuiam foarte mult și comunicam. Am ieșit și am spus că toată strategia prin care a condus partidul nu a dus la rezultatele pe care le așteptam. Am avut discuții și despre partid, și despre viața noastră.

Apoi, a urmat o perioadă în care nu s-a mai putut comunica cu Liviu Dragnea, cu toate riscurile excluderii. Nu am fost exclus, am fost schimbat și din Guvern, și din partid. Țelul meu în viață nu e să rămân președintele PSD până la moarte. Nici țelul lui Liviu Dragnea nu este să preia partidul.”, a spus Marcel Ciolacu.

