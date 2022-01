Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat, marţi seară, că nu sunt dispute majore între el şi preşedintele Partidului Naţional Liberal, Florin Cîţu, precizând că au viziuni diferite şi este normal să fie aşa. Ciolacu a menţionat că nu are un parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, marţi, la Antena 3, cum se înţelege cu preşedintele PNL, Florin Cîţu.

„Ultimele discuţii le-am avut telefonice, urmează să ne vedem zilele acestea. Nu sunt dispute majore, nici între mine şi domnul Cîţu. Avem viziuni diferite pe anumite lucruri şi e şi normal să le avem, şi abordări diferite. Nu cred că cineva îşi permite să distrugă această coaliţie, ţinând cont de ce provocări are înaintea lor”, a afirmat Ciolacu.

Întrebat dacă are consultări cu preşedintele Klaus Iohannis, liderul PSD a răspuns: „Nu am avut consultări pe probleme de coaliţie. PSD şi eu personal nu am. Cred că primul ministru ar trebui să discute cu preşedintele. Nu am un parteneriat cu preşedintele României, şi PSD-ul. Poate PNL am înţeles că au un parteneriat, or fi având aceste discuţii”.

Nu s-a ajuns la un acord privind certificatul COVID

Pe de altă parte, preşedintele PSD a declarat că în coaliţia de guvernare încă nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte certificatul COVID.

„În acest moment în coaliţie nu am ajuns la un consens în ceea ce priveşte certificatul verde, cu alte măsuri decât sunt cele prinse în ordonanţa de urgenţă. (…) Este evident că va trebui să ne învăţăm să trăim cu acest virus, nu ştiu cât va dura, profesorul Rafila a venit cu o propunere legislativă Stop COVID fundamentată ştiinţific, în momentul în care se măreşte rata, trebuie să încercăm să stopăm presiunea pe zona sanitară.

Nu s-a ajuns la forma cea mai bună, au existat şi discuţii cât este de constituţional sau neconstituţional, cât mai este de eficient sau neeficient. Anumite măsuri, în schimb, trebuie luate, cel puţin în zona – astăzi vorbeam şi cu un lider de sindicat – în zona de transport în comun. Au luat în toată Europa, e clar că în transportul în comun cel mai uşor se transmite virusul. (…) Chiar dacă valul vine mai târziu în România, este evident că nu îl putem stopa. (…) La mijloacele de transport în comun – câte persoane pot merge într-un autobuz să nu mai fie înghesuială, adică nu restricţionat, să nu mai ai voie în mijloacele de transport”, a spus Ciolacu la Antena 3.

El a adăugat că nu consideră certificatul verde ca un singur instrument şi nu crede că trebuie pusă presiune neapărat pe români să se vaccineze sau nu.

„Legea care este în Parlament, propusă de PNL, prevedea un singur articol, obligativitatea vaccinării medicilor, iar noi nu am fost de acord”, a menţionat Marcel Ciolacu.