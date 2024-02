Așadar, Mircea Geoană a dezvăluit că Marcel Ciolacu și liderii PSD i-au propus să candideze la Președinția României susținut de PSD. Totuși, secretarul general adjunct al NATO spun că are un joc important de terminat la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.

În ciuda invitației primite de Marcel Ciolacu, înaltul oficial din NATO spune că este hotărât să își ducă până la capăt misiunea „în condiții foarte bune”. Mai mult, acesta a subliniat că se aproprie „un moment politic, personal și sentimental”.

Este vorba despre summitul de la Washinton. Totodată, Geoană a ținut să sublinieze că există o „opțiune politică” pentru el după jobul actual, deoarece nu duce lipsă de oferte.

„Se întâmplă ceva cu ei și evident că aud și eu și privesc declarațiile. E o anumită nervozitate, un început de iritare. E o vorbă românească: „De ce ți-e frică nu scapi”. Și apropo de cine dă telefon cui. Eu am avut discuții cu ei, au venit la mine în birou, să-mi propună să candidez independent susținut de PSD, pentru un calcul foarte simplu, pentru că voturile PSD la alegerile prezidențiale, unde vin patru milioane în plus față de cele obișnuite, nu-s suficiente să câștigi președinția României. Că dânșii au numărul meu sau nu, eu am și număr belgian și românesc, nu văd o problemă. E decizia lor ce vor să facă, e decizia mea ce vreau să fac”, a declarat Mircea Geoană.