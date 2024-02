Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan îi transmite colegului său din PSD, Mihai Tudose, că viitorul președinte al României va fi ales din rândul partidelor de dreapta.

Declarația lui vine în urma afirmației liderului de campanie al social-democraților, Mihai Tudose, despre un candidat al Coaliției. Bogdan a infirmat scenariul unui candidat comun pentru Prezidențiale.

Într-o apariție televizată, el a declarat că subiectul unui candidat comun la alegerile prezidențiale nu a fost nici măcar luat în discuție în cadrul dezbaterilor din Coaliție.

Rareș Bogdan a transmis că este foarte sigur că PNL va „bate” orice contracandidat.

„În ceea ce privește ideea unui candidat comun, despre care vorbește Mihai Tudose , aceasta nu s-a discutat in interiorul coaliției, s-a vehiculat în presă, dar eu vă spun că dreapta va da viitorul președinte al României și sigur că asta este o problemă care-i privește pe PSD.

În opinia sa, dreapta a adus rezultate bune pentru România cu Traian Băsescu și Klaus Iohannis la conducere.

Liderul liberal a subliniat că, în cazul în care PNL devine activ și energic, nu ar trebui să fie teama de nimeni.

Politicianul susține că PNL are un candidat cu experiență și competențe în geopolitică, fiind un familist și un om corect care a condus Armata Română și a fost premier eficient.

Astfel, Bogdan consideră că PNL merită să conducă România.

Dacă PNL intră in dispozitiv, nu se pune problema să ne temem de cineva, avem candidatul care știe geopolitică, este un familist, un om corect, care a condus Armata Română, a fost un premier eficient, deci avem argumente pentru care PNL merită să conducă România”, a afirmat prim-vicepreședintel PNL Rareș Bogdan, pentru Realitatea Plus.

Președintele partidului este obligat să-și asume candidatura, iar în acest context al războiului din Ucraina, cred că generalul Ciucă are prima șansă. (…) Daca PNL, singurul partid cu blazon din România, iese din blazare, vom fluiera, nu vom avea probleme, le spun oamenilor noștri din teritoriu doar să aibă un pic mai mult optimism

Rareș Bogdan a explicat, pe scurt, în ce mod a fost tratat acest subiect, înăuntrul Coaliției.

El a vorbit pe această temă în Argeș, în cadrul unui eveniment PNL pentru prezentarea candidaților pentru alegerile locale.

„Vom avea un președinte de dreapta la Cotroceni. (…) Am participat la toate ședințele de coaliție, stăteam 5 oameni, 7 de la colegii din guvernare, am vorbit de toate, dar de candidatură de la prezidențiale nu am vorbit. (…)

Noi nu am forțat. (…) Nu am discutat despre prezidențiale, pe mine ma intereseaza reprezentativitatea. (…) PNL va avea candidat la prezidențiale, vom avea candidați pentru toate. (…)

Vă asigur că vom vorbi de un președinte de dreapta la Cotroceni. (…) Sunt convins că în acest context și ținînd cont de panoplia politică, domnul Ciucă este cel mai bun președinte”, a transmis liderul PNL.