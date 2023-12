Marcel Ciolacu a menționat că Guvernul și-a stabilit priorități care includ menținerea unui dialog constant cu membrii comunității evreiești și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.

El a menționat că a avut o discuție constructivă cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald Lauder, în legătură cu preocupările crescânde referitoare la discursurile pline de ură și antisemitism. Premierul a subliniat, de asemenea, importanța educației în schimbarea direcției acestei probleme.

Marcel Ciolacu a făcut aceste afirmații în timpul unor întâlniri desfășurate în SUA. El s-a întâlnit cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald Lauder, și cu reprezentanții American Jewish Joint Distribution Committee.

