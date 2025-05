Israelul se confruntă cu o criză de proporții, după izbucnirea unor incendii de vegetație violente în zona centrală a țării. Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat miercuri declararea stării de urgență, pe fondul pericolului tot mai mare reprezentat de flăcările care amenință localități întregi.

Autoritățile au fost nevoite să închidă drumuri importante, să evacueze mii de persoane și să suspende ceremoniile oficiale dedicate Zilei Independenței. În timp ce echipele de intervenție luptă să țină focul sub control, Israelul cere sprijin internațional pentru a limita dezastrul. Situația este agravată de condițiile meteo nefavorabile, iar amploarea incendiilor ridică îngrijorări majore la nivel politic, ecologic și umanitar.

Miercuri au izbucnit mai multe focare de vegetație în zona centrală din Israel, de-a lungul autostrăzii care leagă Ierusalimul de Tel Aviv. Vântul puternic și lipsa precipitațiilor au favorizat răspândirea rapidă a flăcărilor.

Poliția a închis ruta principală de acces, în timp ce mii de persoane au fost evacuate preventiv. Comunitățile aflate în apropierea autostrăzii au fost cele mai afectate. În același timp, autoritățile au restricționat accesul în regiuni extinse, din cauza pericolului imediat.

Ceremoniile organizate pentru a marca cea de-a 77-a aniversare a independenței statului Israel au fost anulate. Evenimentul național, care presupunea tradiționala aprindere a torțelor, a fost înlocuit de o înregistrare transmisă la televiziune.

Riscurile generate de incendii au fost considerate incompatibile cu organizarea festivităților în aer liber. Măsurile luate au fost prezentate drept necesare pentru protejarea populației.

În fața amenințării tot mai mari, autoritățile israeliene au trimis în teren peste 160 de echipaje de pompieri. Alături de acestea, 12 aeronave de stingere acționează asupra zonelor incendiate.

Armata a intervenit cu vehicule de inginerie, creând bariere menite să limiteze răspândirea flăcărilor. Aviația militară a lansat substanțe ignifuge în cantități masive, în încercarea de a opri incendiile înainte de a atinge zonele urbane.

În paralel, au fost activate canale de cooperare internațională. Autoritățile israeliene au solicitat sprijin din partea mai multor state europene.

Croația, Italia, Franța, Spania și România au confirmat trimiterea de aeronave specializate în stingerea incendiilor. Primele transporturi aeriene sunt așteptate în orele următoare, în funcție de condițiile logistice și meteorologice.

Președintele Isaac Herzog a subliniat, într-o declarație oficială, legătura dintre actualele incendii și criza climatică globală. Acesta a afirmat că „nu o putem ignora”, făcând apel la o reacție internațională coordonată pentru combaterea schimbărilor climatice.

Comentariul său vine pe fondul unui val de temperaturi ridicate și secetă prelungită, care afectează regiunea de mai multe săptămâni.

Condițiile climatice nefavorabile reprezintă un factor major în evoluția focarelor de incendiu. Deși în ultimele ore au fost înregistrate ușoare ploi, vânturile puternice rămân o provocare pentru echipele de intervenție.

Comandantul districtului de pompieri din Ierusalim a avertizat că este posibil ca acesta să fie „cel mai mare incendiu de vegetație din istoria țării”.

Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de sprijin pentru Israel în urma incendiilor. Acesta a postat pe platforma X:

We stand in full solidarity with the people of Israel confronted with devastating fires. Romanian Government is ready to offer its help, if needed. Our relevant authorities are in contact with their 🇮🇱 colleagues and 🇪🇺CPM. @IsraeliPM

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) May 1, 2025