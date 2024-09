Israelul neagă orice implicare în exploziile pagerelor membrilor Hezbollah, care au provocat zeci de morți și mii de răniți în Liban în această săptămână, conform informațiilor transmise duminică de DPA.

Președintele israelian, Isaac Herzog, a declarat că respinge ferm orice legătură cu operațiunea de marți împotriva Hezbollah și a subliniat că țara sa are dreptul de a se apăra.

Hezbollah a promis că va riposta împotriva Israelului pentru valul de explozii care a afectat marți și miercuri pagere și walkie-talkie aparținând membrilor organizației, provocând moartea a cel puțin 37 de persoane, inclusiv doi copii, și rănind aproximativ 3.000 de oameni.

Atacurile au fost atribuite Israelului, care până acum nu a confirmat și nici nu a negat responsabilitatea.

Duminică, Herzog a declarat pentru Sky News că neagă categoric orice legătură cu această operațiune. Întrebat dacă Israelul neagă responsabilitatea pentru exploziile recente sau dacă acestea au fost cauzate de altcineva, el a răspuns că nu a sugerat nimic, subliniind doar că Hezbollah are mulți dușmani în prezent.

When asked whether Israel wants a diplomatic agreement with Hezbollah, which the U.S. says is needed to prevent further escalation, Israeli President @Isaac_Herzog says, „We never said that we don’t want a diplomatic agreement.”

„We don’t want war, but if it’s waged against us,… pic.twitter.com/DNgT6durkI

— Face The Nation (@FaceTheNation) September 22, 2024