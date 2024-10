Armata din Israel este în alertă. Aceasta informează că gruparea teroristă Hezbollah a lansat sâmbătă, de pe teritoriul Libanului, 40 de proiectile. În acest context, alerta de securitate a ajuns la nivel maxim, pe fondul îngrijorărilor cu privire la posibilele atacuri teroriste. Acestea ar putea apărea în timpul celei mai importante sărbători evreieşti, Yom Kippur.

Potrivit autorităților locale, forțele de securitate au fost mobilizate. Totodată, toate instituţiile au fost închise, iar oamenii au început cele 25 ore de post și rugăciune.

Armata Israeliană (The Israel Defense Forces, IDF) informează că aproximativ 40 de proiectile care au fost trase de organizația teroristă până la ora 15:00.

De asemenea, sute de persoane s-au adunat în centrul Tel Avivului şi s-au rugat pentru ostaticii israelieni răpiți în ziua de 7 octombrie 2023.

Potrivit Times of Israel, sirenele sună în mai multe comunități din apropierea frontierei de nord. Acestea avertizează că se apropie un atac cu rachete, notează publicația menționată.

În același timp, sirenele sună și în Ashkelon. Acestea avertizează că se apropie rachete spre orașul de pe coasta de sud.

Forțele de Apărare ale Israelului informează că aproximativ 15 rachete au fost lansate din Liban spre nordul Israelului în jurul orei 17:00.

Totodată, armata a subliniat că unele dintre rachete au fost interceptate.

Armata a informat și că a identificat aproximativ 30 de proiectile care treceau din Liban către teritoriul israelian în urma sirenelor care au sunat în zona Galileii Superioare, care se află la nord de Haifa, aproape de granița cu Libanul.

🚨Sirens sounding in the city of Haifa and the surrounding area🚨 pic.twitter.com/ZqhdiW39bZ

— Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2024