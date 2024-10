Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat sâmbătă pe rețelele de socializare, după ce reședința sa privată din Cezareea a fost ținta unui atac cu dronă.

Netanyahu a menționat pe X (fostul Twitter) că Iranul și aliații săi vor plăti un preț greu, subliniind că Israelul va continua să elimine teroriștii și pe cei care îi susțin.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că tentativa Hezbollah-ului, un aliat al Iranului, de a-l asasina pe el și pe soția sa a fost o greșeală gravă. Acesta a afirmat că incidentul nu îl va împiedica, nici pe el, nici pe statul Israel, să continue războiul pe care îl consideră just împotriva dușmanilor lor, cu scopul de a asigura viitorul țării.

El a transmis Iranului și aliaților săi că oricine încearcă să facă rău cetățenilor israelieni va plăti un preț greu, subliniind că Israelul va continua să elimine teroriștii și pe cei care îi susțin. Netanyahu a adăugat că vor aduce ostaticii acasă din Gaza și vor asigura întoarcerea în siguranță a cetățenilor care locuiesc la granița de nord.

Premierul a subliniat că Israelul este hotărât să își atingă toate obiectivele de război și să schimbe realitatea de securitate din regiune pentru generațiile viitoare. În final, a subliniat că vor lupta împreună și, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor învinge.

❗️BREAKING:

Hezbollah drone attacks Israeli Prime Minister’s residence.

Netanyahu’s office said he and his wife were not at their Caesarea residence at the time of the attack.

A video of the alleged site of the attack was also posted online. pic.twitter.com/k5OE6WUNpR

— NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2024