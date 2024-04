Marcel Ciolacu a reacționat după declarația făcută de Clotilde Armand. Primarul Sectorului 1 și-a depus candidatura pentru un nou mandat, în compania președinților partidelor din Alianța Dreapta Unită, Cătălin Drulă (USR), Eugen Tomac (PMP) și Ludovic Orban (Forța Dreptei).

După depunere, edilul i-a atacat pe Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Ea susține că politicienii menționați o supun unui „linșaj mediatic”.

Totodată, primarul din Sectorul 1 a spus și că vrea să-l trimită pe șeful PSD „înapoi la covrigărie”.

În urma acestei declarații, Ciolacu a dat o replică foarte clară: „Să-și ia un avocat bun”.

De asemenea, premierul a subliniat că edilul „a încălcat legea în mod evident”.

Clotilde Armand a spus joi, după depunerea candidaturii, că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă „aruncă cu minciuni în spațiul public pe banii cetățenilor”.

Totodată, edilul a susținut că politicienii menționați lansează „linșaje” plătite din bani publici. Ea consideră și că nu poate fi învinsă în cursa pentru Sectorul 1.

Cu această ocazie, edilul a lansat și celălalt atac la adresa lui Ciolacu, susținând că îl va trimite „înapoi la covrigărie”.

Amintim că Armand a fost trimisă în judecată în ziua în care și-a depus candidatura. Procurorii acuză că primarul a semnat o dispoziție prin care s-a numit managerul unui proiect pe fonduri europene și a primit în plus la salariu, pentru o perioadă de 4 luni, cumulat, suma de circa 18.700 lei.

Este vorba despre un proiect pe fonduri europene pentru instruirea funcționarilor publici să lupte cu corupția. Primăria Sectorului 1 a primit un certificat pentru „Sistem de management anti-mită”.

Primarul din Sectorul 1 a susținut că este vorba despre „un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzaţii ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro”.

„În urmă cu câteva ore mi-am anunţat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 şi mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianţa Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui. La 2 ore după, am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupţie în administraţia locală”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.