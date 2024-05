De la momentul aderării la Uniunea Europeană și până în prezent, România a beneficiat de fonduri europene în valoare de peste 95 de miliarde de euro. În același timp, a contribuit cu 30 de miliarde de euro la bugetul blocului european.

Potrivit ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, balanța financiară netă indică un excedent de 65 miliarde de euro.

„România este un capitol important în povestea Uniunii Europene. Vorbim de o şansă acordată odată cu banii veniţi de la Bruxelles pentru infrastructură modernizată şi oportunităţi pentru toţi românii.

Faptul că am fost aproape de acest domeniu încă de la momentul aderării m-a făcut să fiu un promotor convins al faptului că banii europeni schimbă cu adevărat vieţi. Datele arată aşa: la fiecare 1 euro cu care am contribuit am primit 3 euro înapoi.

Concret, de la aderare şi până în prezent, România a primit peste 95 miliarde de euro şi a contribuit cu 30 miliarde de euro la bugetul blocului european. Astfel, balanţa financiară netă ne arată un plus de 65 miliarde euro”, a transmis el pe Facebook.