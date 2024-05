Ce se va întâmpla cu activele rusești blocate? Cu o zi în urmă, ambasadorii statelor membre din UE au convenit ca veniturile provenite din activele rusești blocate în urma sancțiunilor impuse Rusiei din cauza războiului din Ucraina, să fie direcționate către finanțarea asistenței militare acordate armatei ucrainene.

Președinția belgiană a Consiliului UE a făcut cunoscută această decizie prin intermediul rețelei X (fosta Twitter).

Inițiativa a fost propusă în martie 2024 de către Comisia Europeană (CE). A solicitat atunci ca veniturile obținute din activele rusești blocate, cum ar fi dobânzile, să fie utilizate pentru achiziționarea de arme și muniții.

🇺🇦 EU ambassadors agreed in principle on measures concerning extraordinary revenues stemming from Russia’s immobilised assets.

👉 The money will serve to support #Ukraine‘s recovery and military defence in the context of the Russian aggression.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) May 8, 2024