Manfred Weber, discurs la Congresul PPE

Președintele PPE, Manfred Weber, a susținut un discurs în cadrul Congresului PPE de la București. Acesta și-a început discursul prin a aminti despre începuturile modeste ale PPE, în urmă cu doi ani. Acum, spune acesta, PPE este cel mai mare grup din Parlamentul European.

”Dragi delegați, în urmă cu doi ani ne-am întâlnit la Rotterdam. Erau momente dificile pentru familia noastră politică. Ne-am adunat acolo cu șapte-opt membri ai consiliului şi PPE fusese învins în Germania și în multe alte țări și mulți credeau că noi vom sucomba în fața liberalilor de stânga și extremiștilor populiști de dreapta. Nu era un moment propice pentru noi să recunoaștem, dar am făcut ceea ce ne pricepem să facem. Am încercat să convingem, am luptat și, dragi prieteni, am câștigat. Astăzi PPE, cel mai mare grup din Parlamentul European, cu numărul cel mai mare de europarlamentari și reprezentanți în Comitetul Regiunilor. Noi suntem partidul primarilor din Europa, avem președintele Parlamentului European și al Consiliului European, în echipa noastră avem prim-miniștri, avem membri de consiliu în echipa noastră. În curând sperăm că (…) va câștiga după demisia lui Costa. Este momentul ca Portugalia să aibă un nou lider, dragi prieteni”, spune el.

Congresul PPE de la București, viitorul Europei

Acesta a mai precizat că la Congresul PPE din Capitală se vede viitorul Europei. Manfred Weber spune că PPE îi pune în prim plan pe cetățenii europeni. El a mai precizat că cetățenii europeni au încredere în partid că va face ceea ce spune că face.

De asemenea, Manfred Weber a povestit și o întâmplare de când a fost la Bucea (Ucraina) în 2023.

”Primul meu mesaj ca președinte al PPE este că Partidul Popular European s-a întors, iar aici, în București, vedeți motorul Europei, dragi prieteni. Şi dovada acestui fapt stă prezența a 700 de jurnaliști la acest congres. Ei știu că la acest congres se vede viitorul Europei. De ce? Nu pentru că ne punem pe noi pe primul plan, ci pentru că îi punem pe cetățenii europeni pe primul plan, iar aceștia au încredere în noi că noi vom face ceea ce propovăduiește PPE. Haideți să vă spun o poveste. În urmă cu un an am fost la Bucea și m-am întâlnit acolo cu primarul localității Bucea și acesta mi-a descris ororile făcute de soldații ruși la Bucea. El mi-a spus că, împreună cu soldații ucraineni, a apărat și s-a apărat de primele atacuri ale rușilor, fără să fie soldat. Eu l-am întrebat de ce, de ce a luptat, de ce și-a riscat viața și el mi-a spus: domnule Weber, eu am vârsta de 52 de ani, ca dvs, am crescut în comunism și am văzut cortina de fier când a căzut. Am fost pe „Maidan” și m-am luptat în 2007 pentru pace, libertate și democrație şi astăzi sunt primar ales al orașului Bucea, iar eu am doi copii și stau laolaltă cu prietenii mei, soldații ucraineni, astfel încât copiii mei să trăiască în libertate și democrație și nu sub dictatura brutală a lui Putin. Dragi prieteni, acest bărbat susține Europa și Uniunea Europeană a valorilor și stilul de viață european, de aceea le urez bun venit prietenilor noștri”, continuă el.

Europa, casa PPE

Manfred Weber spune că PPE a fost atacat de către cei de stânga în urmă cu cinci ani pentru conceptul pe care îl promovează. Totuși, el spune că stilul de viață european nu înseamnă doar cash și economie de piață.

El spune că PPE este partidul stilului de viață european. În context, acest principiu trebuie apărat prin statul de drept

Președintele PPE a mai precizat că este nevoie de un mecanism obligatoriu de stat de drept. De altfel, el a scos în evidență toate reușitele PPE în Europa.

”Noi suntem Partidul Popular European. Noi suntem PPE. Când președintele Zelenski s-a adresat Parlamentului European, a folosit „stil de viață european” de nenumărate ori. Noi când am elaborat acest concept în urmă cu cinci ani, noi cei de la PPE am fost atacați de cei de stânga, dar noi întotdeauna am prezentat stilul de viață al Europei, pentru că stilul de viață european nu înseamnă doar cash și economie de piață. Nu este o mașinărie birocrată. Pentru noi, Europa este casa noastră. Noi suntem partidul stilului de viață european și acest principiu, acest stil de viață trebuie apărat prin statul de drept. Trebuie să avem un mecanism obligatoriu de stat de drept pe care îl apărăm în Europa și avem astăzi acest mecanism și putem să-l îmbunătățim pe mai departe pentru a nu avea culoare politică. Dar ce este cel mai important? Noi am câștigat alegeri împotriva lui (…) care a vrut să distrugă statul de drept. Polonia, care a avut sprijinul tinerei generații, l-a votat pe Donald Tusk. Polonia a devenit europeană și se bazează pe statul de drept. Îi mulțumim lui Donald Tusk și mulțumim platformei sale. Ați făcut aceste lucruri posibile. Vă mulțumim pentru asta. Dragi colegi, am făcut același lucru în Slovacia, ea împotriva lui Fico, și în Malta, împotriva socialistului Muscat sau în Republica Cehă, unde partidul nostru a câștigat în fața partidului corupt. Și am făcut același lucru în Spania, unde Sánchez a devenit păpușa populiștilor, unde se dă amnistie pentru comuniști corupți. Și îți mulțumim, Alberto, că ai adus Spania înapoi la statul de drept. Felicitări când vorbesc despre ADN-ul PPE, mă uit la numele nostru. Noi suntem Partidul Popular European. Noi suntem recunoscători liderilor noștri care ne-au dat 17 ani de pace în Europa și datorită unității între Est și Vest, după căderea Zidului Berlinului, putem trăi în democrație. Creștin-democrații au făcut această Europă a zilelor noastre și vreau să urez bun venit foștilor președinți ai Parlamentului European și al Comisiei, dl Barroso. Vă mulțumim că sunteți prezenți aici, că ați condus Europa spre bine”, arată acesta.

Europa este atacată

Manfred Weber a precizat, în discursul său, că Europa este din nou atacată. El spune că politicienii încearcă să destrame Europa. A dat de exemplu Brexit-ul, dar și partidul german.

Cu toate că recunoaște că Europa nu este perfectă, el spune că este cea mai bună din istorie.

Potrivit lui, PPE va fi în rândul întâi pentru apărarea Europei și a creștin-democraților.

De altfel, el mai spune că PPE nu va coopera niciodată cu partide care fac rău statului de drept și-l distrug. Acesta a mai adăugat că PPE are trei principii de bază pe care se pot baza alegătorii europeni.

”Astăzi, încă o dată, Europa este atacată. Politicienii, după ce au susținut Brexitul, încearcă să destrame Europa și vedem partidul german care face asta. Europa, da, nu este perfectă, dar este cea mai bună Europă pe care am avut-o vreodată în istoria noastră. De aceea, noi, cei de la PPE, vom fi în rândul întâi pentru a apăra Europa și creștin-democrații din Europa, nepermițând nimănui să ne distrugă. Noi suntem primul partid care apără Europa. Dragi colegi, permiteți-mi să vă mai fac o promisiune. Noi, cei de la PPE, am pus stop extremiștilor din Europa. De aceea PPE nu va coopera niciodată cu partidele care refuză spiritul cooperării a instituțiilor europene și Uniunea Europeană. Noi nu vom coopera niciodată cu partide care refuză să sprijine Ucraina și care sunt prietene cu Putin. Noi, cei de la PPE, nu vom coopera niciodată cu partide care fac rău statului de drept și-l distrug. Avem trei principii de bază pe care se pot baza alegătorii europeni atunci când ne aleg pe noi, cei de la PPE. Încă o idee-cheie, dragi colegi de la familia PPE. Se află în numele nostru. Noi suntem Partidul Popular European. Duminica trecută am fost în Bavaria, ne-am întâlnit cu colegii de acolo, am băut o bere, am ascultat oamenii, i-am ascultat pe fermieri care se plâng de birocrație, pe asistente care se plâng de viața scumpă, pe cei care povesteau despre (…) și toată lumea și-a prezentat îngrijorările privind războiul lui Putin. Ce facem noi? Noi vorbim cu oamenii și îi luăm în serios. Dacă ținem cont de Franz Timmermans, vă spun că fiecare fermier a plantat mai mulți copaci decât orice politician de stânga care trăiește într-un turn de fildeş la Bruxelles. Nu, noi ne aplecăm urechea la ce au de spus oamenii și îi ascultăm pe oameni și preocupările lor”, precizează el.

Socialiștii, democrații și liberalii i-au pierdut pe oameni

Manfred Weber a continuat și a mai spus că socialiștii, democrații și liberalii i-au pierdut pe oameni. Acesta a explicat ce se petrece în Franța și în Germania.

De asemenea, a mai spus că stângă s-a transformat într-un coșmar pentru Europa.

”Să vă mai spun despre alți concurenți. Emmanuel Macron a avut ambiția de a transfera idealul său de mișcare la nivel european și dorea să distrugă partidele vechi PPE printre ele. Grupul Renew astăzi este din ce în ce mai mic și ultimele sondaje de opinie ne-au spus că va deveni cel de-al cincilea grup în Parlamentul European, iar în Franța, chiar dacă prezintă poporului că sunt singurii care pot să țină piept extremei drepte, nu au făcut altceva decât să întărească forța extremei drepte. De aceea, Emmanuel Macron nu poate stabiliza centrul. Dragi colegi, socialiștii, Olaf Scholz a proclamat decada socialist-democrată pentru Europa. Dar această decadă imaginară a durat doar câteva luni. În prezent, artizanii, muncitorii și agricultorii se află pe străzi protestând în Berlin, în Madrid. Deci socialiștii, democrații și liberalii i-au pierdut pe oameni. Stânga s-a transformat într-un coșmar pentru Europa”, precizează el.

PPE protejează viitorul

Manfred Weber a mai spus că PPE a rezolvat și problemele apărute cu digitalizarea cu ajutorul Ursulei von der Leyen. Prședintele PPE a adus în discuție și Pactul Verde. Pe fond, el spune că PPE protejează viitorul și că este un apărător al climei și al mediului.

”În ultimul an nu am avut sarcini facile, ne-am lovit cu digitalizarea, dar PPE, alături de Ursula von der Leyen, la Bruxelles a rezolvat problemele cauzate de crizele recente. Permiteți-mi să menționez Pactul Verde. Noi am reușit, iar verzii din Parlament au votat împotriva legii climatice. PPE va aduce responsabilitate de mediu și succes financiar. Noi protejăm viitorul, nu verzii. Noi suntem apărătorii climei și ai mediului. Noi nu vrem să fim aleși pentru că ceilalți sunt mai slabi decât noi, ci pentru că noi avem idei valide pentru viitor. Și cu toții ați auzit despre manifestul PPE pentru anii următori. Și Europa a fost și va fi alături de PPE și de Ursula pe mâini bune. Când vorbim despre conținut, avem două promisiuni cheie: securitate și pace, pe de o parte, și prosperitate, pe de altă parte. Trebuie să consolidăm baza economică a Europei prin inovație, prin mai mult comerț, prin piața unică și s-au menționat multe aspecte legate de aceste teme în congres. Și vom proteja Europa”, arată acesta.

El a mai spus că Europa trebuie protejată. Acesta a mai precizat că americanii nu-i vor apăra pe europeni în caz de război, indiferent de cine ar fi președinte în SUA.