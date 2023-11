Maia Sandu fake. Într-o încercare de manipulare a opiniei publice în ajunul alegerilor locale din Republica Moldova, o pagină de Facebook a publicat un video fals în care o persoană asemănătoare cu președintele Maia Sandu îndemna cetățenii să voteze pentru Vasile Bolea. Acesta este candidatul partidului „Renaștere”, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor.

Acest deep fake a generat un val de indignare și a provocat reacții puternice în mediul online și în societatea moldovenească.

În videoul trucat, postat pe 4 noiembrie, persoana care semăna cu Maia Sandu și-a început discursul după ce a fost prezentată de o moderatoare a canalului public de televiziune Moldova 1.

Maia Sandu fake. Imaginile cu moderatoarea de la Moldova 1 sunt, însă, reale. Ele au fost luate din arhiva televiziunii. Ceea ce nu este real este discursul persoanei care se dădea drept Maia Sandu. În clip, persoana care se dădea drept președintele Republicii Moldova își recunoștea presupusele sale eșecuri. În plus, ea îndemna publicul să voteze cu Vasile Bolea.

În mesajul respectiv, imaginarul lider al Moldovei își anunța demisia din funcție.

„Dragi compatrioţi, astăzi mă prezint în faţa voastră îmbrăcată în negru, iar acest veşmânt sumbru reflectă ceremonia noastră comună de doliu pentru democraţia moldovenească pe care o îngropăm împreună. Sufletul meu este plin de amărăciune când mă gândesc cum ţara noastră, Republica Moldova, s-a confruntat cu preţuri exorbitante la gaze, creşterea costurilor energiei şi un deficit de infrastructură – toate acestea reprezentând un regret faţă de cursul care ar fi trebuit să ne conducă către standardele europene. Din adâncul inimii, îmi recunosc responsabilitatea pentru aceste nenorociri.

Inflaţia care a atins 30 la sută a distrus bunăstarea familiilor noastre şi recunosc că deciziile mele au condus la aceste consecinţe grele, sperând sincer la binele ţării. Nu am reuşit să prevenim aceste adversităţi, iar greutatea responsabilităţii pe care am purtat-o în fiecare zi acum s-a dovedit a fi insuportabilă. Cu durere în inimă şi conştientizare a vinovăţiei mele am luat decizia să demisionez.

Dar înainte de a face acest pas, trebuie să deschid o uşă către schimbare pentru voi, dragii mei cetăţeni, pentru copiii voştri, pentru viitorul nostru comun, la următoarele alegeri municipale vă rog să susţineţi partidul Renaşterea şi pe Vasile Bolea, a cărui determinare şi devotament pentru ţara noastră îl fac demn de încrederea şi voturile noastre. Să fie acesta pasul nostru comun către revitalizarea şi renovarea societăţii noastre.

Vă mulţumesc pentru sprijinul vostru neclintit şi pentru răbdarea infinită. Cu respect şi profund regret: preşedintele vostru”, comunică persoana din imagini.