Mahmudia, Delta Dunării. Lumea sălbatică de care nu știm să ne bucurăm

La invitația agenției Hello Holidays, am plecat într-o excursie de o zi în Delta Dunării, la Mahmudia. A fost pentru prima dată când am vizitat zona și fără niciun fel de reținere pot spune că m-aș întoarce cu tot entuziasmul înapoi.