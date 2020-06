Sănătatea şi siguranţa oamenilor este, în continuare, pe primul loc, dar este inacceptabil ca Guvernul să ocolească Parlamentul cu o decizie prin care restricţionează drepturile fundamentale ale cetăţenilor, afirmă liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila.

Într-un comunicat, acesta menţionează că „există şi o decizie a Curţii Constituţionale în acest sens, legată de decretul prezidenţial prin care se stabilea situaţia de urgenţă”. Cu această atitudine, adaugă senatorul UDMR, „Guvernul ar putea prelungi de la o lună la alta această situaţie, care conferă Executivului mai multă putere decât cea stabilită prin lege”.

„În Birourile permanente reunite a Parlamentului, UDMR a susţinut acest punct de vedere: Parlamentul trebuie să dea un vot privind decizia Guvernului, care trebuie modificat unde este necesar”, a spus Cseke Attila.

El a evidenţiat că „nu se justifică prelungirea stării de alertă pe tot teritoriul României şi nu se justifică faptul că activitatea spitalicească este restrânsă astfel încât cetăţenii nu pot accesa sistemul sanitar şi nu pot beneficia de tratamentele de care au nevoie”. În opinia senatorului, Guvernul ar trebui să elaboreze un plan previzibil, cu măsuri de relaxare treptate, scrie Agerpres.

Ludovic Orban: „Nu pot să fac acest lucru. Eu nu pot să încalc legea, ca premier”

În acest context, premierul Ludovic Orban a dezvăluit, miercuri, că legea pe care parlamentarii au votat-o la începutul pandemiei prevede că nu este necesar votul lor. Orban a pus sub semnul întrebării și decizia CCR de a preschimba pentru 25 iunie termenul pentru discutarea sesizării Avocatului Poporului asupra mai multor articole din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

”Eu am acționat în conformitate cu legea. Guvernul, la propunerea ministrului de interne și a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în baza evaluărilor făcute de specialiști, a adoptat hotărârea de guvern de prelungire a stării de alertă cu o perioadă de 30 de zile. E clar pentru oricine că e necesară menținerea stării de alertă, pentru că doar așa au autoritățile posibilitatea să acționeze pentru a asigura măsurile necesare pentru protejarea oamenilor. PSD nesocotește pericolul uriaș care există la adresa vieții cetățenilor români.

Ei au pledat pentru încetarea stării de alertă și pentru lipsirea autorităților de pârghiile necesare. Am trimis Parlamentului Hotărârea de Guvern. Mi-au trimis o adresă ca Hotărârea de Guvern să cuprindă solicitarea de încuviințare a instituirii stării de alertă din partea Parlamentului. Eu le-am spus că eu nu pot să fac acest lucru. Eu nu pot să încalc legea, ca premier.

Parlamentul nu poate să se substituie puterii executive, există o solicitare depusă la CCR. Azi, CCR a devansat termenul pentru această solicitare cu două săptămâni. Să sperăm că e o simplă coincidență și că nu alimentează suspiciunile că a fost făcută pentru a face un serviciu PSD. Eu nu pot să îmi imaginez că CCR va decide împotriva Constituției.

Sunt ca niște clopoței care sună în gol. Cum să cerem încuviințarea, dacă nu avem prevederi legale?! Ei vorbesc despre țară bananieră, când noi am respectat legea? Legea 55 a fost votată la trecerea dintre starea de urgență și starea de alertă. Dacă Parlamentul consideră necesar să voteze prelungirea stării de alertă, pot s-o facă, nu pot eu, ca Guvern, să mă substitui parlamentului. Parlamentul este autonom”, a spus Ludovic Orban, la Realitatea PLUS.