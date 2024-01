În anii 90, Mădălin Ionescu și-a trăit intens viața de student. În acea perioadă, mergea adesea la petrecerile organizate în Grozăvești. Din cauza vieții haotice, a fost la un pas de moarte. Într-o seară, a ajuns la spitalul studențesc după ce a băut vin negru. Șapte luni de zile dormea doar o oră pe noapte.

Chiar dacă nu avea cunoștințe medicale, a reușit să-și controleze creierul în pragul leșinului. Era conștient că leșinul este produs de emoții neconstructive și de gânduri nocive.

„Ca o imagine, încearcă să îți imaginezi Grozăveștiul: copacii erau plini de prezervative și de chiloți în `90. Asta era viața din `90. Ceva inimaginabil! La un moment dat, din cauza acestei vieți intense – am fost un amator de party-uri – am avut o cădere după o noapte de chef, în care am consumat vin negru și am ajuns la spitalul studențesc.

Din momentul acela s-a declanșat în mine un mecanism interior în care a trebuit să îmi explic ce s-a întâmplat cu mine și am intrat așa într-un fel de căutare care a durat o perioadă. Vreo șapte luni nu am dormit decât maxim o oră pe noapte.

M-am gândit la tot felul de chestii. Am ajuns să îmi controlez creierul în pragul leșinului, să înțeleg că leșinul este un scurtcircuit, fără să am cunoștințe de medicină. Că e produs doar de niște emoții, de niște gânduri.