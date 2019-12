Ludovic Orban a transmis, joi, că proiectul de lege pentru dublarea alocațiilor de stat pentru copii este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament în realitatea economică, deoarece nu există resurse financiare la bugetul de stat.

Anunţul premierului privind dublarea alocaţiilor

„ Deocamdată este un vot, până intră legea în vigoare mai sunt proceduri constituționale. Este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament în realitatea economică, pentru care nu există resurse financiare la bugetul statului. (…) „Noi ne dorim creșterea alocațiilor, dar această creșterea a alocațiilor să fie sustenabilă, să ducă într-adevăr la creșterea puterii de cumpărare a alocației, pentru că dacă o facem altfel orice creștere de venit, de salariu în sectorul public, de alocație, de creștere a salariului minim, de creștere a pensiilor duce la inflație și până la urmă duce la erodarea puterii de cumpărare și creșterea nu se face decât pe hârtie, fără ca oamenii să poată să cumpere mai multe din banii pe care îi primesc în plus”, a transmis Ludovic Orban, la Radio România Actualități.

Atac la adresa PSD

Mai mult, Orban a susținut că PSD a lăsat bugetul de stat „făcut harcea parcea”, cu un deficit de peste 4% din PIB.

„PSD a lăsat bugetul făcut harcea parcea, cu un deficit de peste 4% din produsul intern brut. Mai mult decât atât, prin legile adoptate în perioada guvernării PSD, creșterea cheltuielilor bugetare pe anul 2020 este de peste 22 de miliarde. La această creștere trebuie să facem față și să menținem în același timp obiectivul nostru de a reveni cu deficitul sub 3%. Nu avem nici măcar un fundament solid. Noi când am propus majorarea alocațiilor pentru copii, am făcut acest lucru pentru că nu mai fuseseră majorate din 2015. Majorarea era o majorare pentru care existau resurse financiare la bugetul statului, în conformitate cu predicțiile făcute de guvern. Este clar că PSD a venit cu un proiect fără nici un fel de studiu de impact, fără nici un fel de fundament în realitate economică și în realitate bugetară și a reușit până la urmă să obțină votul pentru acest proiect, fără să țină cont de situația în care se găsește astăzi România”, a subliniat Orban.

Camera Deputaților a votat, miercuri, decizional, inițiativa legislativă care prevede dublarea alocației pentru copiii între 2 și 18 ani, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap. Legea se află la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

