Împotriva clanurilor de interlopi care încalcă legile trebuie dusă o bătălie continuă şi „fără milă”, a declarat Premierul Ludovic Orban joi, la Petroșani.

El a menţionat că orice activitate cu caracter infracţional trebuie sancţionată de către oamenii legii.

”Măsuri severe pentru combaterea acestor clanuri”

„O bătălie constantă contra acestor clanuri care încalcă legile. Eu am transmis foarte clar mesajul meu: ‘Fără milă!’. Orice ilegalitate, orice activitate cu caracter infracţional trebuie sancţionate”, a spus Ludovic Orban.

El a arătat că acolo unde se constată că un şef de Poliţie nu-şi face treaba, acesta trebuie schimbat din funcţie.

„Dacă este necesar, trebuie suplimentate efectivele, dacă un şef de Poliţie sau un şef de post sau un şef de secţie nu-şi face treaba şi în secţia lui este evident că funcţionează astfel de activităţi ilegale, trebuie schimbat fără niciun fel de ezitare şi luate măsuri severe pentru combaterea acestor clanuri„, a adăugat premierul.

În același context, ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat în aceste zile că polițiștii supraveghează îndeaproape activitatea clanurilor interlope, pentru a împiedica și alte evenimente violente pe străzile Capitalei, după încăierarea sângeroasă ce a condus la moartea lui Emi Pian.

”Totul este sub control”

”Totul este sub control, toate rețelele de interlopi sunt sub monitorizare. Cel care este bănuit că a făcut această crimă este sub pază, celelalte persoane au fost duse la audieri, procurorul lucrează, totul este sub control.

Inclusiv cei care amenință că vor veni din Europa în România și vor face nu știu ce, vor avea o surpriză neplăcută când vor intra în România și vor avea asemenea idei năstrușnice”, a declarat Marcel Vela marți.

Trebuie precizat că Primul-ministru Ludovic Orban şi mai mulţi membri ai Cabinetului s-au aflat joi în Valea Jiului unde au luat parte la manifestările dedicate Zilei Minerului şi la inaugurarea Muzeului Mineritului din Petroşani, reabilitat în baza unui proiect cu finanţare europeană în valoare de un milion de euro.