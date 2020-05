Ludovic Orban, noi detalii despre fotografia controversată

Premierul Ludovic Orban a explicat, pentru Libertatea, că fotografia în care apar mai mulți membri ai Guvernului, în timp ce fumează și consumă băuturi alcoolice, a fost făcută în biroul său, luni, 25 mai, de ziua sa. Mai mult, premierul a recunoscut că în încăpere mai erau „trei colegi care nu se văd în poză”.

În fotografia devenită virală pe Facebook apar ministrul Transporturilor, Lucian Bode, vicepremierul Raluca Turcan, premierul Ludovic Orban, ministrul Economiei, Virgil Popescu, și ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Premierul fumează și are în față un pahar de bere, în timp ce ministrul Economiei are un pahar cu o băutură alcoolică. În fața ministrului transporturilor, Lucian Bode, sunt două pahare cu șampanie, iar ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, care are mănuși, ține în mână un trabuc.

„Da, am văzut fotografia. Este făcută de ziua mea de naştere, pe 25 mai. Au venit câţiva colegi. Este reală, nu pot să dezmint, cum fac alţii, lucruri de domeniul evidenţei. Era pe seară, în biroul meu. Muncisem toată ziua, în ziua mea de naştere, iar ei au venit să îmi facă o surpriză. După ora 17:30-18:00, au venit la mine mai mulţi colegi care se şi văd în poză. Mai erau trei care nu se văd în poză. I-am servit, cum este normal, cu un pahar de ceva. Am stat de vorbă şi i-am servit cu o gustare, cu un pahar de bere, nu am făcut nimic rău. Nu aveam mască pentru că mâncasem, se vede după farfuriile de pe mese. Le-am oferit o gustare colegilor mei apropiaţi, de cabinet. Veniseră să îmi ureze „La mulţi ani!”. Uitaţi-vă că în poză apar măşti şi farfurii. Primii care au difuzat sunt Vasilcoiu şi Orlando Teodorovici. Nici nu vreau să mă gândesc cine a făcut-o. Mai rămân 3-4 oameni. Eventual, cine ne-a servit putea să facă poza”, a explicat premierul Ludovic Orban vineri seară.

O fotografie în care apare premierul Ludvic Orban cu ţigara aprinsă în mână şi mai mulţi miniştri care au în mână pahare sau ţigări este distribuită intens pe Facebook. Fotografia a fost făcută într-unul dintre birourile de la Guvern, iar cele mai multe comentarii ale utilizatorilor sunt negative.