„Cum am spus, suntem mândri să primim astăzi vizita domnului prim-ministru şi a miniştrilor din Guvern. Suntem un șantier naval cu istorie. Anul acesta, pe 8 mai, am împlinit 80 de ani și facem istorie inclusiv construind podul de la Brăila, iar podul este un proiect de suflet și va rămâne un proiect de suflet pentru noi, pentru că până acum am fost obișnuiți ca produsele noastre, ca ceea ce iese din mâinile noastre să navigheze pe mările lumii și noi să nu le mai vedem.

Pe acest pod o să putem să traversăm până la adânci bătrâneți și să fim mândri că o părticică din noi se află acolo, mai exact aici, în ceea ce se vede în spatele nostru”, a declarat Simona-Alina Puia, director general al Şantierului Vard Brăila.

Declarațiile transmise de Ludovic Orban

„Îi mulțumesc doamnei directoare pentru că ne-a invitat la Şantierul Naval Brăila,Vard. Am ținut să fim prezenți aici pentru că Şantierul Naval Brăila a preluat practic producerea modulelor din care se va compune podul – este vorba de 86 de module de dimensiunea pe care o vedeți în spate, 25 pe 30 de metri, modulele care practic vor asigura… Nu trebuie să plutească. Aţi mai avut construcții care să nu trebuiască să plutească?”, a întrebat Ludovic Orban. La această întrebare, directul general al șantierului a răspuns negativ.

„Probabil sunt primele construcții care nu trebuie să plutească, dar sunt extrem de importante pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, extrem de important pentru această zonă, podul de la Brăila. De asemenea, industria navală românească, șantierele navale reprezintă o componentă extrem de importantă a economiei românești.

Din toate șantierele navale care existau înainte de ’89, doar un singur șantier și-a încetat activitatea – este vorba de șantierul de la Oltenița, în rest, toate celelalte șantiere, indiferent că e vorba de Tulcea, Brăila, Galați, Mangalia, Turnu Severin, Orșova, își continuă activitatea și reprezintă o componentă extrem de importantă a economiei româneşti. Am înţeles de la doamna directoare că ideea de a trece de pe nave pe module din structura podului a mai fost aplicată şi în Italia, la podul de la Verona?”, a adăugat Orban. La întrebarea premierului, Simona-Alina Puia a reamintit de Geneva.

„Genova, podul de la Genova. Deci Ficantieri are o experienţă în realizarea de astfel de structuri pentru componenţa podului. În ceea ce priveşte ritmul de producţie, de livrare a acestor module, şantierul este extrem de bine organizat şi are capacitatea de a livra la termen aceste componmente extrem de importante pentru realizarea podului.

În ceea ce ne priveşte, privim cu mare atenţie ceea ce se întâmplă în domeniul construcţiei şi reparaţiei de nave, pentru că, repet, reprezintă o componentă foarte importantă pentru economia românească, sunt multe locuri de muncă aici şi există o experienţă acumulată care face ca toţi actorii economici, indiferent că este vorba de actori economici autohtoni sau de investitori străini, cum sunt Ficantieri, Damen, practic pot asigura o competitivitate pentru acest domeniu economic şi pot să permită dezvoltarea economică în continuiare a zonelor în care sunt şantierele şi a României”, a conchis Ludovic Orban.

Sursă foto: INQUAM Octav Ganea