Aflat în platoul la Digi 24, Ludovic Orban a vorbit despre alegerile interne ale PNL care vor avea loc pe 25 septembrie. Acesta spune că 25 de președinți de filiale și-au exprimat susținerea pentru premier. El subliniază că opțiunea președintelui Klaus Iohannis are influență asupra deciziei celorlalți membri PNL.

”25 de președinți de filiale și-au exprimat susținerea pentru Florin Cîțu. Dar la congres participă în jur 5.000 de delegați. Are o influență opțiunea președintelui, însă nu este neapărat o opțiune care va fi urmată. Sunt filiale în care mai mult de jumătate din delegați nu vor respecta această opțiune. Clujul va avea 170 de delegați, cum vă imaginați că un președinte poate convinge atâția oameni să voteze un singur candidat?”, a transmis Orban.

Fostul premier a mai spus că președintele PNL se alege pe baza evaluării individuale, subliniind că el reprezintă o garanție pentru performanța partidului.

”Președintele se alege pe baza evaluării individuale, cine este cel mai bun să conducă, cine e mai bun comunicator, cine are experiență mai mare și o capacitate de a conduce. Eu am demonstrat și reprezint o garanție pentru performanța partidului. Am dus PNL la guvernare cu capacitatea de a construi o majoritate. Azi suntem principalul partid de guvernământ”, a mai spus președintele Camerei Deputaților.