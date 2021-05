Liderul PNL, Ludovic Orban, a vorbit la Pitești despre pensii, vaccin, dar și despre alocațiilor copiilor. Acesta a declarat că nu există suficienți bani la buget pentru o majorare a alocației de stat pentru copii începând de la 1 iulie.

Mai exact, întrebat dacă există șanse să crească alocațiile copiilor de la 1 iulie, Orban a spus că în coaliția de guvernare „au mai apărut păreri” în acest sens dar „nu ne permitem”.

El a mai adăugat că oricine poate observa că nu există resurse pentru o astfel de majorare, însă a promis că alocațiile vor mai crește anul viitor cu 20%, după ce la începutul acestui an a existat o altă creștere de 20%.

„Hai sa fim cinstiti, nu exista resurse ca sa ne mai permitem inca o cresterea a alocatiei in acest an, daca vrem sa putem sa le mai crestem si la anul. Noi sustinem ca alocatiile sa nu mai creasca in 1 iulie, ci de la anul”, a spus Orban.

Raluca Turcan evită un răspuns clar

O reacție de acest fel a venit și din partea ministrul Muncii, Raluca Turcan. La finele lunii februarie, aceasta evita să spună dacă alocațiile vor fi majorate în acest an.

Întrebată de jurnaliști în legătură cu o nouă majorare a alocațiilor pentru copii, care ar urma să fie făcută în luna iunie, Turcan a răspuns că există un proiect de lege în Parlament, însă votul va fi decisiv.

Ea mai adăugat că vor avea loc dezbateri în legătură cu compnenta de asigurare a resurselor și se va ajunge la un rezultat.

„În momentul de față avem un proiect de lege în Parlament. În funcție de rezultatul votului din Parlament vom vedea dacă vor mai fi și alte majorări. (…) Nu mă pot antepronunța. Vom vedea ce va rezulta din dezbateri și vot. Dezbaterile trebuie să aibă la bază și componenta de asigurare a resurselor și, evident, de voință exprimată prin vot”, a spus Turcan, potrivit Mediafax.

Amintim faptul că utima majorare a alocațiilor pentru copii a avut loc în luna ianuarie 2021, cu 20%, în prezent aceasta fiind în valoare de 214 lei.