Ministrul de Interne a adus noi informații despre polițistul Constantin Popescu, care a ucis copilul. Conform spuselor sale, vinovatul NU se afla în misiune de urgență.

Bode: „Imediat după producerea acestei tragedii, am luat măsuri de urgență”

Lucian Bode a explicat că polițistul care a ucis-o pe Raisa nu se afla într-o misiune de urgență, dar era totuși într-o misiune polițienească simplă, însă, indiferent de caracterul misiunii, acesta nu va fi scutit de legile penale.

„Imediat după producerea acestei tragedii am luat măsuri de urgență. Am alocat resurse suficiente și am sprijinit nemijlocit procurorul. Imediat ce s-a pornit acțiunea penală, polițistul a fost pus la dispoziția procurorilor.

Fac precizarea că polițistul se afla în misiune polițienească, la solicitarea organelor de conducere superioare. De asemenea, fac precizarea că nu se afla într-o misiune de urgență. Indiferent în ce fel de misiune se află polițistul el este scutit doar de partea de infracțiuni ale Codului Rutier, nu este scutit de partea penală a legii, în acest caz să fie atent la oamenii care traversează pe trecerea de pietoni.

Am decis să reanalizăm la nivelul MAI procesul de recrutare din sursă externă. Pe cât este de necesar, pe atât de riscant este în unele situații. Suntem obligați să recurgem la recrutarea din sursă externă pentru a acoperi deficitul uriaș din MAI, aproape 30.000 de funcții. Este necesar să creștem cifra de școlarizare din unitățile de învățământ.

Fac un apel la întreaga clasă politică de a ne susține în demersul nostru de a modifica legislația rutieră în Parlament, cu tot ce înseamnă reguli de circulație, sancțiuni, amenzi etc.”, a declarat Lucian Bode.

Lucian Bode, terifiat de atitudinea polițistului după accident

Ministrul de Interne a spus că există martori care susțin că polițistul ar fi verificat dacă fetița este vie lovind-o cu piciorul, imaginea fiind la de șocantă ca accidentul în sine.

„Imaginea în care polițistul ar fi verificat dacă fata trăiește au fost la fel de șocante ca și accidentul în sine. Pentru mintea unui om normal o astfel de imagine nu poate fi concepută, nu poate fi înțeleasă și evident că am verificat dacă acest lucru s-a întâmplat. Procurorul are acest dosar în administrare și ceea ce spuneți dvs este parte în dosar.

Sunt martori care spun dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat așa. Am văzut aseară în spațiul public o înregistrare care ar fi de la STS pe 112 din care rezulta că polițistul s-a coordonat cu dispecerii la un moment dat, spunându-i să așeze corpul copilului pe partea stângă pentru a nu …ajutându-l să acorde primul ajutor și respectiva imagine, am văzut aceste imagini, dar nu am dovada că așa s-a întâmplat, sunt convins că procurorul o va avea în final, ar arăta că fetița se afla poziționată pe partea stângă atunci când au venit salvatorii în mai puțin de 8 minute de la apel și polițistul ar fi fost cel care a întors victima pe partea stângă.

Nu știu și nu am informații din dosar cu privire la ceea ce spuneți, doar pot să comentez ceea ce s-a spus în spațiul public, însă mă feresc să mă transform în comentator”, a spus Lucian Bode.

Un martor la incidentul respectiv susţine că vinovatul ar fi mers spre fetița care zăcea pe asfalt şi ar fi verificat dacă aceasta mişcă, împingând-o cu piciorul.

După apariția acestei informațiile în spațiul public, Poliţia Capitalei a declarat că poliţistul Constantin Popescu s-a aplecat asupra victimei pentru a vedea în ce stare este, apoi a sunat la 112.