Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, împreună cu Ludovic Orban, Prim-Ministrul României și alți membri ai Guvernului s-au aflat astăzi, 7 februarie 2020 pe șantierul drumului expres Craiova – Pitești după ce, în prima parte a zilei au vizitat fabrica de locomotive Softronic și fabrica de autovehicule Ford din Craiova.

Pe agenda discuțiilor cu reprezentanții managementului celor două unități economice din Craiova au fost abordate subiecte precum stadiul proiectelor de infrastructură necesare pentru dezvoltarea economică a zonei precum și cadrul de colaborare pe domeniile de interes comun.

„Nu este normal ca în inima Olteniei să avem investitori precum cei de la Ford sau Softronic, care au înțeles să investească din capitalul lor aici, iar în tot acest timp să primească doar promisiuni de realizare a infrastructurii. De aceea am cerut tuturor celor implicați în aceste proiecte să nu mai irosească timpul și să își facă datoria!”, a spus Lucian Bode.

În cea de-a doua parte a zilei, oficialii guvernamentali au vizitat șantierul drumului expres Craiova – Pitești.

Drumul expres Craiova – Pitești va avea o lungime de peste 121 km, cu o valoare totală estimată de aproape 5 miliarde de lei, inclusiv TVA. Pentru o realizare cât mai eficientă, obiectivul a fost împărțit în 4 tronsoane.

În cazul tronsonului 2 (lotul 1 – km 17+700 – km 36+200 și lotul 2 – km 36+200-km 57+550), a cărui construcție este realizată de către Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Consitrans SRL, tronson aflat în faza de execuție, s-a înregistrat un progresul vizibil față de ultima vizită efectuată la finalul lunii noiembrie 2019.

În urma vizitelor, ministrul Lucian Bode a declarat:

”Prioritatea noastră în domeniul infrastructurii este în prezent să finalizăm obiectivele care sunt deja în execuție dar să și lansăm noi proiecte. Avem capacitatea, avem și banii necesari așa că nu există nici un motiv pentru care să nu poată fi realizate obiectivele de infrastructură. Și dacă vom avea autostrăzi, o cale ferată rapidă, un aeroport modern cei care au investit deja se vor putea dezvolta și vor fi atrași și alți investitori importanți. Iar toate acestea se vor vedea în locuri bine plătite pentru români, un nivel scăzut al șomajului, pe scurt un nivel de trai ce poate fi similar cu al celorlalte state din Uniunea Europeană. Cheia dezvoltării oricărei zone ține în mare parte de infrastructura ei. Am văzut că pentru tronsonul 2 din drumul expres Craiova – Pitești care este în execuție avem un progres foarte clar și asta se datorează seriozității antreprenorilor care lucrează acolo. Astfel chiar dacă termenul pentru finalizare este anul viitor, dacă se menține ritmul actual, anul acesta centura Balșului va putea să fie dată în exploatare. Pe tronsonul 1 lucrurile se mișca ceva mai greu. Am atras atenția antreprenorului să-și îndeplinească toate clauzele contractuale și i-am comunicat că voi avea toleranță zero față de toți cei care nu își fac treaba.”

