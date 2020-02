Ludovic Orban, premierul României, a declarat, în contextul celor 25 de Ordonanțe de Urgență, că vor fi publicate în Monitorul Oficial. Premierul a explicat că OUG-urile s-au făcut pe repede înainte, pentru că inițial moțiunea de cenzură trebuia să fie lunea viitoare, însă s-a întâmplat cu mult mai repede decât se așteptau, adică miercuri.

De asemenea, Orban a precizat că avizul CES este facultativ și că poate demonstra necesitatea absolută a Ordonanțelor de Urgență.

„Noi am transmis către CES pentru avize. Noi ne-am îndeplinit obligația de a transmite spre aviz. Avizul CES e facultativ. Noi ne-am grăbit puțin, pentru că moțiunea de cenzură ar fi trebuit să fie lunea viitoare, însă având informații că va fi miercuri, ne-am grăbit. Nu văd vreun motiv pentru ca procedura să fie pusă sub semnul întrebării. Pot să demonstrez necesitatea absolută a acestor OUG-uri. O sa fie publicate în Monitorul Oficial. MO nu e sub subordinea Guvernului”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban şi ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, Lucian Nicolae Bode, au ținut, vineri, o conferință de presă, după vizita la şantierul centurii de ocolire Balş.

Guvernul Orban a fost demis cu 261 de voturi

Reamintim că moțiunea de cenzură a fost înaintată de Partidul Social Democrat și a fost susținută de UDMR, în contextul alegerilor primarilor în două tururi, măsură cu care PSD-ul nu era de acord.

Miercuri, la dezbaterea moțiunii de cenzură, Guvernul Orban a fost demis cu 261 de voturi. Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă era necesar un număr de minim 233 de voturi.

Însă, joi, la consultările politice de la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru funcția de premier al României, tot pe Ludovic Orban.

Te-ar putea interesa și: