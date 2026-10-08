Luca Niculescu a început negocierile pentru formarea Guvernului. Mesaj pentru pensionari: Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis joi, 8 octombrie, după întâlnirea cu conducerea PSD, că priorităţile sale sunt rectificarea bugetară, un buget pe 2027 până la finalul acestui an şi respectarea angajamentelor privind traiectoria fiscală, o mai bună colectare.

El a precizat că cifrele nu sunt un scop în sine, pentru că în spatele lor sunt oameni.

”Cifrele, după cum am mai spus-o, nu sunt însă un scop în sine pentru că în spatele cifrelor se află oameni, oameni care vor să ştie că banii lor sunt cheltuiţi cu sens, că sunt cheltuiţi corect, că pot face faţă preţurilor şi facturilor şi că statul este acolo, atunci când au nevoie de el şi, cum am mai spus-o, un stat care îşi respectă cetăţenii, începe prin a le respecta banii”, a subliniat premierul desemnat.

Luca Niculescu a menţionat că se vor gândi la protejarea puterii de cumpărare, la găsirea unor soluţii la problema preţurilor de energie.

Potrivit lui Luca Niculescu, securitatea României trebuie consolidată pentru că suntem într-un moment în care avem un război la graniţă.

”Trebuie să rămânem ferm ancoraţi în Uniunea Europeană şi în relaţia transatlantică, trebuie să fim implicaţi activ în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene, unde, după cum ştiţi, România militează pentru păstrarea a două politici esenţiale, cea de coeziune, care aduce dezvoltare, şi cea agricolă, două tipuri de politici care aduc bunăstare românilor şi, de asemenea, trebuie să încheiem aderarea, procesul de aderare a României la OCDE, clubul ţărilor cele mai dezvoltate din lume. Această aderare va avea ca prim efect creşterea investitiilor în România”, a precizat Niculescu.

Premierul desemnat a mai spus că a vorbit cu PSD şi despre opţiuni de guvern.

”Domnul preşedinte Grindeanu a venit şi cu o primă propunere, evident că îl las pe domnia sa să o dezvăluie în declaraţiile pe care le va face imediat. Ce vreau să spun încă o dată este că, după cum mi-am dat seama, atunci când doreşte ceva cu adevărat, România poate să o facă, şi asta mi-a arătat-o şi aderarea la OCDE, unde multe dintre partidele politice au contribuit activ pentru a adera la această organizaţie prestigioasă şi am convingerea că putem reuşi şi de data aceasta. (…) Am acceptat această responsabilitate pentru ca România să poată ieşi din blocaj şi, evident, am convingerea că în zilele următoare putem reuşi acest lucru”, a subliniat premierul desemnat.

Jurnaliștii au vrut să știe dacă PSD a impus anumite linii roșii în cadrul negocierilor.

„Se vorbeste despre liniile rosii, dar as vrea sa vorbesc si despre liniile verzi. Menirea mea este sa construiesc punti, iar declaratiile facute de PSD il las pe domnul Grindeanu sa comenteze. Este important sa avem un Guvern cu puteri depline”, a spus Luca Niculescu.

Intrebat dacă va prezenta un Guvern tehnocrat sau nu, Luca Niculescu a precizat: „Voi prezenta un Guvern competent, in care cei prezenti vor avea si competenta sa ocupe aceste functii.”