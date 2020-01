„Am solicitat și eu să mi se prezinte raportul, am văzut că au fost găsite niște nereguli. Cine a făcut tâmpenii să răspundă!”, a spus noul şef al social-democraţilor. „Nu am gsit cuvântul ‘sifonat’. Am inţeles că raportul s-a închis. A existat o amendă. Cine a fost o să răspundă”, a mai spus Ciolacu, într-o conferinţă de presă la Timişoara.

Curtea de Conturi a emis o serie de recomandări pe care Autoritatea Electorală Permanentă le-a transmis partidelor partidelor parlamentare. În funcție de îndeplinirea acestora până la 31.01.2020 se va stabili ce sumă urmează să fie suportată de fiecare partid din veniturile proprii în urma neregulilor descoperite în finanțe.

Banii publici au fost folosiți de partide fără respectarea în integralitate a prevederilor legale, se arată în Raportul Curții de Conturi și Autorității Electorale Permanente. Partidele erau obligate ca, pe lângă facturi, să depună și documentele aferente fiecărei plăți, pentru ca auditorii să poate verifica dacă sumele au fost cheltuite conform legii.

Potrivit unei analize făcute de romania.europalibera.org, PSD a cumpărat „pachete turistice” de aproape 200.000 de euro. O altă sumă cheltuită incorect de PSD a fost legată de acordarea unei mese zilnice pentru angajații săi din bani publici.

Misterioasele pachete turistice ale PSD

PSD a cumpărat „pachete turistice”în 2018, pentru care partidul a plătit, din banii publici primiți ca subvenție de la stat, 878.249 de lei. La cursul mediu din anul respectiv, era vorba de circa 190.000 de euro.

În Raportul Curții de Conturi și AEP se precizează că „PSD nu a transmis, în toate cazurile, documente din care să rezulte informații suficiente pentru a analiza corelativ sumele datorate rezultate din documentele emise de prestator și cele achitate de beneficiar”.

Practic, PSD a prezentat doar facturi de plată, fără să precizeze cine s-a deplasat, unde, pentru câte zile și în ce scop pentru a se vedea dacă au fost cheltuite legal sumele din subvenția primită de social-democrați de la buget.

PSD era condus în 2018 de Liviu Dragnea, cel care îndeplinea la acea dată și funcția de președinte al Camerei Deputaților. Astfel că multe deplasări externe ale acestuia apar ca fiind plătite de instituția pe care o conducea, nu de partid. Dragnea s-a deplasat de mai multe ori în Israel, dar s-a dus și în Elveția, în calitate de președinte al Camerei Deputaților. În acea vizită a fost însoțit și de iubita sa, Irina Tănase, care a distribuit pe Instagram poze din Elveția, în timp ce vizita o fabrică de ceasuri. PSD nu a explicat vreodată dacă a plătit vreo sumă de bani pentru această deplasare externă din perioada 29 – 31 mai.

Cheltuieli de protocol, încadrate greşit

Camera Deputaților informa în 2018 că a plătit 22.000 de lei pentru cinci vizite externe ale lui Liviu Dragnea. Suma este departe de cea cheltuită de PSD în 2018 pentru pachete turistice. Deplasările externe în Israel ale Vioricăi Dăncilă și Liviu Dragnea apar ca fiind suportate financiar de Guvern și Camera Deputaților, dar nu se știe dacă partidul a alocat sume de bani pentru alte persoane care au fost alături de cei doi în aceste vizite.

„Referitor la cheltuielile de protocol, s-a constatat că partidele politice nu s-au încadrat la reglementările legale. În acest domeniu, menționăm contractul de servicii de catering încheiat de PSD pentru „deservirea angajaților/personalului sau pentru diverse evenimente ce urmează a fi desfășurate”, respectiv „masa de prânz… pentru un număr de 60-80 de persoane timp de cinci zile pe săptămână”, contract cu valabilitate un an, respectiv 04.01.2018 – 31.12.2108, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților prin contract adițional. În baza acestui contract, PSD a efectuat plăți în sumă totală de 593.611 de lei”, se arată în Raportul Curții de Conturi, obținut de Europa Liberă.

În documentul de audit se precizează că anumite cheltuieli făcute de social-democrați au fost încadrate greșit. O centrală telefonică pentru care PSD a plătit 43.317 lei a apare ca fiind înregistrată la materiale pentru întreținerea și funcționarea sediilor, un calculator IMac de 15.175 de lei e trecut la cheltuieli cu telecomunicațiile, iar un Laptop Asus – stație grafică în valoare de 21.590 de lei a fost evidențiat pe destinația cheltuieli pentru birotică.

Te-ar putea interesa și: