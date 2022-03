„Curtea de Conturi a României a confirmat ieri, printr-un răspuns oficial la o petiție depusă de consilierul PNL Dinu Gheorghe, că bugetul propus de primarul Armand Clotilde pentru anul în curs ESTE ILEGAL. Practic, Curtea de Conturi spune foarte clar că toate datoriile primăriei trebuie incluse în buget, conform legii.

Este ceea ce spunem și noi, de mai bine de un an de zile, încă de la primul buget propus de primarul în funcție. În ultimul an am fost acuzați și supuși presiunilor politice să votăm proiecte de buget ILEGALE, doar pentru că la primăria Sectorului 1 unii cred că legea este opțională. PNL Sector 1 nu a cedat și nu va ceda vreodată acestui șantaj abuziv”, se arată într-un comunicat al PNL Sector 1.

Sursa citată precizează că edilul a fost anunțat deja cu privire la obligația de a include urgent toate datoriile primăriei în proiectul de buget.

„I-am comunicat astăzi primarului Armand Clotilde că are obligația de a include urgent toate datoriile primăriei în proiectul de buget și o somăm (din nou) public să înceteze folosirea temei refugiaților ca instrument de șantaj, precum și presiunile de orice natură, și să respecte legile acestei țări.

Documentul oficial al Curții de Conturi (prezentat integral mai jos, în premieră) menționează că înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor derulate și achitarea prioritară a restanțelor sunt imperative.

Totodată, Curtea de conturi trimite la legea 273/2006 privind finanțele publice locale, invocată de peste un an de zile, în mod constant, de PNL Sector 1: “Art 14 (6): La elaborarea bugetelor, ordonatorii de credite și autoritățile deliberative au obligația să prevadă distinct credite bugetare pentru stingerea plăților restante la finalul anului anterior.” Autoritatea deliberativă este Consiliul Local, iar acțiunile PNL Sector 1 pentru respectarea legii se bazează întocmai pe legea 273/2006.

Cea mai importantă concluzie a Curții de Conturi este că măsura nr. 2 din decizia nr 66/25.11.2011 impune ca “la întocmirea bugetului să fie prevăzute sumele pentru plata acestor facturi (restante)”. Este vorba despre aproximativ 20 de milioane de euro, o sumă enormă din bugetul primăriei sectorului 1”, arată PNL Sector 1.

Clotilde Armand pune presiunile pe liberali

Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1 susține că blocajul actual se datorează doar edilului care nu vrea să înțeleagă că legile nu pot fi negociate. Totodată, el a făcut referire și la o serie de presiuni la adresa liberalilor, astfel încât legea să fie încălcată.

„Blocajul actual este exclusiv din vina acestui primar care refuză să înțeleagă că legile nu se negociază și că nu vom ceda niciodată presiunilor sale halucinante, cât timp vrea să forțeze mâna consilierilor PNL să încalce legea. Cea mai importantă frază din raportul Curții de Conturi este chiar la finalul răspunsului oficial, în care instituția îi impune clar primarului Armand să includă toate datoriile în buget. Ceea ce la ultima rectificare din 2021 a și făcut, la insistențele PNL de a respecta legea 273/2006, inclusiv cu votul USR (unanim).

Doar că la bugetul pentru 2022 primarul Armand Clotilde s-a răzgândit, prezentând un buget ilegal. Șirul de acuzații și presiuni trebuie să înceteze imediat, iar bugetul trebuie adus rapid corectat. Ba mai mult, Clotilde Armand ar trebui să ne prezinte scuze public pentru circul pe care l-a făcut în ultimele săptămâni, politizând tema refugiaților. Nu există nicio șansă ca PNL Sector 1 să negocieze încălcarea legii. Sunt în joc statul de drept si democrația românească”, a declarat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.

La rândul său, un consilier local liberal susține că răspunsul oficial al Curții de Conturi demonstrează că liberalii au avut dreptate și anul trecut, dar și în acest an, la discuțiile despre buget.

„Decizia de a cere opinia formală a instituției care verifică modul în care banii publici sunt gestionați a venit după ce am constatat că nu există dialog cu executivul primăriei Sectorului 1. Iar acest răspuns oficial al Curții de Conturi demonstrează că am avut dreptate și anul trecut, dar și în acest an, la discuțiile despre buget. Armand are de ales între a lăsa orgoliile la o parte și a încălca flagrant și cu bună-știință legile din România.

Nu mai există interpretări, nu mai e cazul de șantaj și presiuni. Sperăm că instituțiile abilitate se vor sesiza cu privire la aceste fapte de o maximă gravitate. Bugetul trebuie să fie legal ca să poată fi supus votului consilierilor, înainte de a vorbi despre adoptare”, a declarat Dinu Gheorghe, consilier local PNL Sector 1 și președinte al comisiei de buget din Consiliul Local al Sectorului 1.

Răspunsul complet al Curții de Conturi a României poate fi consultat aici: Adresa nr. 18131.pdf