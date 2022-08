Lovitură uriașă pentru românii care au primit vouchere sociale. Suma primit de la stat, de 250 de lei, pentru a achiziționa alimente, nu numai că nu ar fi suficientă, dar există situații în care banii sunt mult mai puțini.

Un român, care a intrat în posesia tichetelor sociale, și-a strigat nemulțumirea că sunt momente în care ajungi să cumperi cam de jumătate din sumă. El a explicat că potrivit legii, statul te limitează să cumperi cu aceste vouchere sociale doar de la anumite magazine.

„De exemplu, la Târgoviște, poți cumpăra doar de la Profi și Ana și Cornel. Mai poți cumpăra de la anumite magazine, dar acelea nu sunt la Târgoviște. Am fost cu bunica mea la Profi. Multe rafturi erau goale. Problema principală a fost că prețurile la alimentele de bază erau duble. Ulterior, am fost la mai multe supermarketuri – Carrefour, Lidl și Kaufland – și am văzut că prețurile erau mult mai mici”, a spus acesta.

Prețurile sunt duble față de alte magazine

Românul a explicat, citat de dcnews.ro, că statul îți dă 250 lei, dar îți impune să cumperi de unde vrea el, unde prețurile sunt duble față de alte magazine.

„Nu era mai simplu să li se dea oamenilor 250 lei pentru a-și cumpăra produse de unde știu ei că este mai ieftin? La Profi, am observat că prețurile sunt duble față de alte supermarketuri, cel puțin la produsele de bază. Când ești limitat cu banii, știi toate prețurile și știi de unde să cumperi. Oamenii se bucură că primesc ceva, dar nu este corect. Lasă omul să cumpere de unde vrea. Adică tu îi dai 250 lei, dar el cumpără, de fapt, de vreo 150 lei”, a spus românul revoltat.

Ce pot cumpăra pensionarii cu banii de pe voucherele sociale

Trebuie subliniat că banii de pe tichetele sociale pentru alimente au valabilitate de 12 luni în care pot fi folosiți. Persoanele care nu au primit tichetele sociale pentru alimente se pot adresa fie Ministerului Muncii, fie Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în funcţie de problema pe care o au. Ulei, făină, zahăr, legume, carne şi lactate – cam asta se poate cumpăra pe tichetele sociale pe care pensionarii le-au primit de la stat.

Ministrul Fondurilor Europene a spus ce se întâmplă cu un număr destul de mare de pensionari care spun că nu au fost incluşi printre beneficiarii de vouchere sociale, cu toate că au pensie sub 1.500 de lei. Acesta a transmis că pragul de 1.500 de lei este unul al veniturilor cumulate, astfel că este foarte posibil ca acei pensionari să beneficieze de venituri suplimentare din chirii ori din alte activităţi remunerate, motiv pentru care nu se încadrează.