Prețurile alimentelor din Europa sunt afectate de criza energetică. Costă mai mult să fie produse

Este vorba despre fabrica pe care firma franceză de patiserie Brioche Pasquier o are în apropiere de Londra. În acest caz, fiecare chiflă care iese din cuptor costă acum cu cel puţin 50% mai mult pentru a fi produsă

De la unt la ouă şi zahăr, majoritatea materiilor prime pe care firma franceză le utilizează pentru a produce croissante, brioşe şi cornuleţe s-au scumpit în ultimul an. Astfel, compania trebuie să facă faţă şi exploziei facturilor la energie, potrivit informațiilor transmise bloomberg.com

Preţurile mondiale la alimente au atins un nivel record în urmă cu câteva luni

„Este un efect de domino care are legătură cu faptul că noi am fost loviţi de o creştere semnificativă a preţurilor la energie. Trebuie să încercăm să ne majorăm şi noi preţurile către retaileri şi, din păcate, asta se transferă asupra consumatorilor”, a explicat Ryan Peters, director la fabrica pe care firma Brioche Pasquier UK Ltd. o are la Milton Keynes, în apropiere de Londra.

Situația a apărut în contextul în care preţurile mondiale la alimente au atins un nivel record în urmă cu câteva luni, pe măsură ce invazia rusească din Ucraina a lipsit lumea de o serie de produse de bază precum grâu şi uleiuri vegetale.

„Fie că este vorba de prăjirea cafelei sau producţia de zahăr din sfeclă, până acum companiile au vorbit numai de creşterea preţurilor la materiile prime. Cred că ce este mai rău abia urmează odată cu creştere preţurilor la energie. Iarna aceasta va fi un moment dificil şi, cel mai probabil, costurile de procesare vor creşte”, susţine Kona Haque, director de cercetare la traderul de materii prime ED&F Man.

Amintim că Uniunea Europeană a aprobat săptămâna trecută un pachet de sprijin în valoare de 110 milioane de euro pentru susţinerea companiilor din sectorul agricol care au fost afectate de creşterea preţurilor la energie, îngrăşăminte şi alte materii prime din cauza războiului din Ucraina. Alte ţări ar putea urma şi el acest exemplu.

„Sectorul agricol a fost lovit în mod special de majorarea preţurilor la energie şi alte inputuri provocată de invazia rusească din Ucraina şi sancţiunile aferente. Continuăm să lucrăm în strânsă legătură cu statele membre pentru a ne asigura că măsuri naţionale de sprijin pot fi introduse la timp şi în mod coordonat şi eficient”, a declarat comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager.